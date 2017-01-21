Avustralya Açık 2017: Karolina Pliskova - Jelena Ostapenko (Özet)

Avustralya Açık 2017 3. Tur: Karolina Pliskova - Jelena Ostapenko (Özet)

Avustralya Açık 2017 3. Tur: Karolina Pliskova - Jelena Ostapenko (Özet)


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