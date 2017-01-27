Avukatlıktan Hakim ve Savcılığa Geçiş Sınavına İlişkin Soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2012'deki "Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı" sorularının sınav öncesinde sızdırıldığı iddiasına ilişkin soruşturması kapsamında 4 zanlı tutuklandı.



Polis tarafından adliyeye getirilen zanlılar, soruşturmayı yürüten Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Ali Alper Saylan tarafından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Zanlılar Mehmet Cemil B, Hafize O, Habip D. ve Erol G. Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgularının ardından tutuklandı.



Şüphelilerde, FETÖ mensuplarının şifreli haberleşme programı ByLock bulunduğu belirtildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski CHP Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, 30 Mayıs 2012'deki sınavda usulsüzlük yapıldığı ve sorularının servis edildiğine yönelik suç duyurusu üzerine soruşturma başlatmıştı. Başsavcılık soruşturma sonucunda takipsizlik kararı vermiş ancak "ortaya çıkan yeni deliller" üzerine dosyayı resen ele alınarak, soruşturma tekrar açılmıştı.