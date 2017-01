Avukatlara Yönelik 'Bylock' Davası Başladı

DENİZLİ'de Fethullahcı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme sistemi Bylock'u kullandıkları gerekçesiyle 9'u tutuklu 2'si adli kontrol şartıyla serbest 11 avukatın yargılanmasına başladı.



FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan ve örgütün kriptolu haberleşme ağı Bylock'u kullandıkları gerekçesiyle 9'u tutuklu 2'si adli kontrol şartıyla serbest toplamda 11 avukat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmanın ilk gününde 5 sanık mahkemede savunmalarını yaptı. Tutuklu sanık avukatlardan E.T., savunmasında, FETÖ PDY ile bir bağlantısının olmadığını, örgüte ait yurtlarda kalmadığını, örgütün yazılı mecmualarına aboneliğinin bulunmadığını, hayatı boyunca hiçbir cemaatin içerisinde yer almadığını belirtti. Örgütün gizli haberleşme sistemi Bylock'u kullanmadığını, örgütle iletişimi olduğu belirtilen Eksen Hukuk Derneği EHU-DER'e avukatlık kariyeri boyunca sadece 3 kez gittiğini belirten E.T.'ye 2015 yılında derneğin Denetim Kurulu Listesinde yer almasının sorulması üzerine E.T., "2015 yılında Denetim Kurulu üyesi olarak gözüküyorum. Belirttiğim gibi hiçbir neşriyatında yer almadım. Faaliyetlerine katılmadım. Bu usulen yapılan bir şeydir. Evraklar büroya geliyor bizde imzalıyorduk" dedi.



"İZLEDİĞİM KANALLAR ARAŞTIRILSIN"



Liseyi İzmir Torbalı'da okuduğunu dile getiren E.T., İzmir Merkeze servis sağladıkları için Körfez Dershanesi'ne gittiğini ancak Dershanenin örgütle irtibat ve iltisak içinde olduğunu bilmediğini kaydetti. Üniversite sınavını ilk girişte kazanamadığını aktaran E.T., "Sonraki yıl memleketim olan Dazkırı'ya döndüm. Denizli merkezinde Ülkücü camiaya yakın olan bir dershaneye kaydoldum. Dazkırı'dan merkeze 80-85 kilometre yolu her gün gelip gittim. Cemaat yurtlarında kalmadım. Bu örgütle alakam olmadığının kanıtıdır" diye konuştu. Kablolu Tv Yayıncılığı yapan bir platforma aboneliği olduğunu belirten E.T., "Kablolu bir TV platformu abonesiyim. Bu platform izlenilen kanalların tespitini yapabiliyor. FETÖ / PDY'ye ait televizyon kanallarını izleyip izlemediğimin araştırılmasını talep ediyorum" diye konuştu.



"ÖRGÜTLE BAĞIM OLSA SEÇİMLERDE DAHA ÇOK OY ALIRDIM"



Hakim karşısında savunmasını yapan sanık avukatlardan M.İ.Ç., FETÖ/PDY'yle bir bağlantısının olmadığını, gizli haberleşme sistemi Bylock'u kullanmadığını belirterek, "Balyoz ve Ergenekon davalarında da bu şekilde suçlamalar yapıldı, sonra 'Pardon' denildi. Bylock isimli programı indirmedim ve kullanmadım" dedi.



Ahmet Yılmaz Karakaya isimli hayali bir kişinin kendisi hakkında asılsız bir şikayet dilekçesi yazdığını ancak savcılığın araştırması sonrası böyle bir kişinin olmadığının belirlendiğini ve kendine hayali bir suçlama yapıldığını ifade eden M.İ.Ç., geçtiğimiz seçimlerde örgütün desteğiyle bağımsız olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığını koyduğu iddialarını yalanladı. 8-15 Temmuz tarihleri arasında ailesiyle birlikte yurtdışında olduğunu aktaran ve seçimlerde kendi iradesiyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığını koyduğunu belirten M.İ.Ç., "Kısıtlı imkanlarla adaylığımı koydum. Aldığım oy sayısı 280 civarındadır. Seçimlerde sadece yakınlarım bana oy verdi. Eğer örgütle bir bağlantım olsaydı daha çok oy alırdım. Ben kendi müşteri portföyümü oluşturmak için, reklam için aday oldum" diye konuştu.



Duruşmanın ilk gününde 5 sanığın savunmaları yapılırken diğer sanıklar ise yarın savunmalarını yapmak üzere hakim karşısına çıkarılacak. - Denizli