Avukatlara Özel Siber Güvenlik Eğitimi
Avukatlara özel uygulamalı Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi (Siber güvenlik eğitimi) izmir'de uzmanından 7 saatlik 7 saat/1 günlük eğitim ile verilecektir.
Avukatlara özel uygulamalı Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi (Siber güvenlik eğitimi) izmir'de uzmanından 7 saatlik 7 saat/1 günlük eğitim ile verilecektir. Bu eğitimi alan avukatlar giriş seviyesinde uygulamalı olarak siber güvenlik risklerini anlayabilecek ve bu tehditlere karşı neler yapabileceklerini öğreneceklerdir.
Ayrıca olası bilişim ve bilgi güvenliği vaka analizleri yapılacak ve güncel konularda çalışmalar yapılacaktır.
Eğitim sunumlar eşliğinde uygulamalı olarak işlenmektedir.
Eğitim İçeriği:
Kişisel Güvenlik Zafiyetleri ve önlemleri
Sosyal Mühendislik Tehditleri ve önlemleri
Kablosuz Ağlarda Güvenlik Tehditleri ve önlemleri
Sosyal Medya Hesaplarının Güvenliği ve önlemleri
E-Mail Güvenliği ve önlemleri
Banka Uygulamaları Güvenliği ve önlemleri
Mobil Cihaz Güvenliği ve önlemleri
Hukuk Camiasına Özel Güvenlik Riskleri ve önlemleri
Uygulamalı Ransomware (Fidye Zararlısı) Vaka Durumları ve önlemleri
Dünyadan/Türkiye'den Güncel Güvenlik Haberler
Eğitim Seviyesi: Giriş
Ön Gereksinimler: -
Eğitim Süresi: 7 saat / 1 gün 09: 00-17: 00
Eğitim Ücreti: 400 TL + KDV (Peşin) (Ödeme için 0 553 337 48 11 ile bağlantı kurunuz..)
Ücrete Dahil Hizmetler:
-Bilgi Güvenliği Kılavuzu
-Eğitim boyunca çay/kahve ve atıştırmalık
-Öğle yemeği
Sertifika: Eğitime katılım sertifikası verilecektir.
Kimler Katılmalı:
Avukatlar, Adli bilişim uzmanları, Bilişim hukuku alanı çalışanları, Hukuk öğrencileri
Detaylar için: https: //www.erasistem.com/akademi/avukatlara-ozel-bilgi-guvenligi-farkindalik-egitimi
Notlar:
-Eğitimlerin açılması için en az 8 kişi katılım zorunluluğu vardır. Bu sayı tamamlanmazsa eğitim bir sonraki kura ertelenir.
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Bornova
Mekan : Originn Coworking
Mekan Adresi : (Yer değişikliği Olabilir..) Başlangıç Saati : 29.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 17: 00: 00
Kategori : Avukatlara Özel Siber Güvenlik Eğitimi
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır