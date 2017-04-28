Avukatlara Özel Siber Güvenlik Eğitimi

Avukatlara özel uygulamalı Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi (Siber güvenlik eğitimi) izmir'de uzmanından 7 saatlik 7 saat/1 günlük eğitim ile verilecektir.

Avukatlara Özel Siber Güvenlik Eğitimi

Avukatlara özel uygulamalı Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi (Siber güvenlik eğitimi) izmir'de uzmanından 7 saatlik 7 saat/1 günlük eğitim ile verilecektir. Bu eğitimi alan avukatlar giriş seviyesinde uygulamalı olarak siber güvenlik risklerini anlayabilecek ve bu tehditlere karşı neler yapabileceklerini öğreneceklerdir.

Ayrıca olası bilişim ve bilgi güvenliği vaka analizleri yapılacak ve güncel konularda çalışmalar yapılacaktır.

Eğitim sunumlar eşliğinde uygulamalı olarak işlenmektedir. 

Eğitim İçeriği:

Kişisel Güvenlik Zafiyetleri ve önlemleri

Sosyal Mühendislik Tehditleri ve önlemleri

Kablosuz Ağlarda Güvenlik Tehditleri ve önlemleri

Sosyal Medya Hesaplarının Güvenliği ve önlemleri

E-Mail Güvenliği ve önlemleri

Banka Uygulamaları Güvenliği ve önlemleri

Mobil Cihaz Güvenliği ve önlemleri

Hukuk Camiasına Özel Güvenlik Riskleri ve önlemleri

Uygulamalı Ransomware (Fidye Zararlısı) Vaka Durumları ve önlemleri

Dünyadan/Türkiye'den Güncel Güvenlik Haberler

Eğitim Seviyesi:  Giriş

Ön Gereksinimler:  -

Eğitim Süresi:  7 saat / 1 gün 09: 00-17: 00 

Eğitim Ücreti:  400 TL + KDV (Peşin) (Ödeme için 0 553 337 48 11 ile bağlantı kurunuz..)

Ücrete Dahil Hizmetler:

-Bilgi Güvenliği Kılavuzu

-Eğitim boyunca çay/kahve ve atıştırmalık

-Öğle yemeği

Sertifika:  Eğitime katılım sertifikası verilecektir.

Kimler Katılmalı:

Avukatlar, Adli bilişim uzmanları, Bilişim hukuku alanı çalışanları, Hukuk öğrencileri

Detaylar için:  https: //www.erasistem.com/akademi/avukatlara-ozel-bilgi-guvenligi-farkindalik-egitimi

Notlar:

-Eğitimlerin açılması için en az 8 kişi katılım zorunluluğu vardır. Bu sayı tamamlanmazsa eğitim bir sonraki kura ertelenir.

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Bornova

Mekan : Originn Coworking

Mekan Adresi : (Yer değişikliği Olabilir..) Başlangıç Saati : 29.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 17: 00: 00

Kategori : Avukatlara Özel Siber Güvenlik Eğitimi

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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