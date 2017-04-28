Avukatlara özel uygulamalı Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi (Siber güvenlik eğitimi) izmir'de uzmanından 7 saatlik 7 saat/1 günlük eğitim ile verilecektir. Bu eğitimi alan avukatlar giriş seviyesinde uygulamalı olarak siber güvenlik risklerini anlayabilecek ve bu tehditlere karşı neler yapabileceklerini öğreneceklerdir.



Ayrıca olası bilişim ve bilgi güvenliği vaka analizleri yapılacak ve güncel konularda çalışmalar yapılacaktır.



Eğitim sunumlar eşliğinde uygulamalı olarak işlenmektedir.



Eğitim İçeriği:



Kişisel Güvenlik Zafiyetleri ve önlemleri



Sosyal Mühendislik Tehditleri ve önlemleri



Kablosuz Ağlarda Güvenlik Tehditleri ve önlemleri



Sosyal Medya Hesaplarının Güvenliği ve önlemleri



E-Mail Güvenliği ve önlemleri



Banka Uygulamaları Güvenliği ve önlemleri



Mobil Cihaz Güvenliği ve önlemleri



Hukuk Camiasına Özel Güvenlik Riskleri ve önlemleri



Uygulamalı Ransomware (Fidye Zararlısı) Vaka Durumları ve önlemleri



Dünyadan/Türkiye'den Güncel Güvenlik Haberler



Eğitim Seviyesi: Giriş



Ön Gereksinimler: -



Eğitim Süresi: 7 saat / 1 gün 09: 00-17: 00



Eğitim Ücreti: 400 TL + KDV (Peşin) (Ödeme için 0 553 337 48 11 ile bağlantı kurunuz..)



Ücrete Dahil Hizmetler:



-Bilgi Güvenliği Kılavuzu



-Eğitim boyunca çay/kahve ve atıştırmalık



-Öğle yemeği



Sertifika: Eğitime katılım sertifikası verilecektir.



Kimler Katılmalı:



Avukatlar, Adli bilişim uzmanları, Bilişim hukuku alanı çalışanları, Hukuk öğrencileri



Detaylar için: https: //www.erasistem.com/akademi/avukatlara-ozel-bilgi-guvenligi-farkindalik-egitimi



Notlar:



-Eğitimlerin açılması için en az 8 kişi katılım zorunluluğu vardır. Bu sayı tamamlanmazsa eğitim bir sonraki kura ertelenir.



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Bornova



Mekan : Originn Coworking



Mekan Adresi : (Yer değişikliği Olabilir..) Başlangıç Saati : 29.04.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 17: 00: 00



Kategori : Avukatlara Özel Siber Güvenlik Eğitimi



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır