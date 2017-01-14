Avukatlara "Hukuk, Ceza ve İdari Yargıda İstinaf" Semineri Verildi

Afyonkarahisar Baro Başkanı Av. Turgay Şahin, sertifikalı eğitim çalışmasını 2 yıldır zorunlu hale getirdiklerini belirterek, yapılan eğitim çalışmalarını yararlı bulduğunu söyledi.



Afyonkarahisar Barosu tarafından kentteki termal bir otelde "Hukuk, Ceza ve İdari Yargıda İstinaf" isimli bir seminer düzenlendi. Gerçekleştirilen seminerin açılış konuşmasını yapan ve hizmet içi eğitimlerin önemine vurgu yapan Başkan Şahin, "Bu eğitim çalışmasını kendisine zorunlu hale getiren tek baro bizim baromuz. Biz bu eğitim çalışmalarını 2 dönem önce başlatmıştık. Eğitimin zorunlu olmasını ve sertifikaya bağlı olmasını başta bizde kabullenmedik ama katılımın artması bu çalışmaların disiplinize edilmesi noktasında yararlı oldu. Sertifikanın da eğitim çalışmasına katılımda ciddi etkisi olduğunu düşünüyorum" dedi.



2001 yılında yapılan hukuki değişikliklerden dolayı bu tür eğitimlerin bir gereksinim olduğunu belirten Şahin, "2001 yılından önce hukuk fakültesinden mezun olanlar şansız bir nesil. Çünkü mevcut yasaların çoğu değişti. İstinaf konusu da hayatımıza bu değişikliklerden sonra girdi. Uzun zamandır konuşuluyordu, ama şimdi bu istinafın içindeki hükümler hayatımızda yer alıyor" diye konuştu.



Açılış konuşmaların ardından Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız tarafından, "Hukuk, Ceza ve İdari Yargıda İstinaf" ile ilgili sunum yapılarak katılımcılara bilgiler verildi. - AFYONKARAHİSAR