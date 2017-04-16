Avukatlar Sandık Güvenliği İçin İş Başında

İZMİR Barosu tarafından sandık güvenliği ile ilgili eğitim verilen avukatlar, anayasa değişikliği referandum unda görev yapmaya başladı. Baro Yönetim Kurulu üyesi Nilay Ertem Durlu ve Gonca Arkoç'un da aralarında bulunduğu 7 avukat da Baro'da, gelen ihbarları değerlendiriyor.



İzmir Barosu'nda düzenlenen sandık güvenliği eğitimine 100'ü avukat, diğerleri sivil toplum örgütü üyesi ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 200 kişi katıldı. Eğitim alanlar bugün yapılan anayasa değişikliği referandum unda görev yapmaya başladı. Bir buçuk ay boyunca sandık güvenliği eğitimi verildiğini söyleyen İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyesi Nilay Ertem Durlu, "100'e yakın meslektaşımız sandık başlarında beklemekte. Buralardan gelen şikayetlerle ilgili çözüm arayışında bulunup, bunları değerlendiriyorlar. Baro'ya şimdiye kadar 100'e yakın ihbar geldi" dedi.



İzmir Barosu'na öğle saatlerine kadar, yanlış sandıkta oy verme, annesinin veya başkasının yerine oy kullanma, cep telefonuyla kabine girilmesi, mühürsüz oy pusulası ve zarf veya ön tarafına mühür vurulmuş oy pusulası olduğu, tercih mührünün kırıldığı ihbarların geldiğini söyleyen Durlu, "Gelen ihbarlar doğrultusunda ve tespit edilen şikayetlerle ilgili görevli meslektaşlarımız sandık başkanlarına tutanak tutturuyor. İhbar için Şanlıurfa ve Ankara'dan bile arayan var" dedi.



- İzmir