Avukatın Tasarladığı "Çift Direksiyonlu Motosiklet" İlgi Görüyor

CEM ŞAN - Bursa Choppers Kulübü Derneği Başkanı avukat Nezih Sütçü'nün "racing" ve "chopper" tarzında sürüş imkanları sunan çift direksiyonlu motosikleti ilgi görüyor.



Sütçü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2011'de kurulan derneğe chopper tarzı motor sahiplerinin üye olabildiğini söyledi.



Chopper'in, "kişiye özel" anlamına geldiğini ifade eden Sütçü, bir motosikletin boyasında, direksiyonunda veya egzozunda değişiklikler yapılarak chopper tarzına dönüştürülebildiğini belirtti.



Sütçü, chopper kültürünü yaygınlaştırıp geliştirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, "Derneğin şu anda yaklaşık 60 üyesi var. Üyelerimizi mesleki açıdan değerlendirmiyoruz. Üye olacak kişinin chopper motosikleti ve ehliyeti olması yeterli. İçimizde eczacı, apartman görevlisi, diş hekimi ve doktor da var. Ben avukatım. Yani birçok meslekten üye var." diye konuştu.



Chopper motorların hiçbirinin fabrikadan çıktığı gibi olmadığını, bu işe gönül verenlerin kendi kişiliğinden bir şeyler katarak motorunu modifiye ettiğini aktaran Sütçü, kendisinin de 2010'da aldığı racing motorunu modifiye ederek chopper tarzına dönüştürdüğünü anlattı.



"Gücü kullanamama zevki"



Sütçü, bu süreçte yaşadıklarına değinerek, şöyle devam etti:



"Bu motosikleti, choppere dönüştürmeye başladık. Bazı denemeler yaptık, şu anda her şey yerine oturdu. Bu motosikletle yolda chopper modunda ayak uzatarak rahat rahat gidebiliyorum. Yarış modunda ise saatte 300 kilometre yapabilecek konuma ulaştırdık. Chopper felsefesinde hız ve tehlikeli motor kullanmak kesinlikle yoktur. Bu tasarımı şöyle özetliyorum; gücü kullanamama zevki. Yani elimin altında bir güç var ama ben bunu kullanmıyorum."



"Motorun kendisiyle birlikte şu ana kadar 150 bin lira harcadım"



Sütçü, tasarımı kendisine ait olan motosikletinde iki direksiyon olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Chopper modunda kullanılan gazı, freni ve debriyajı gibi bütün aksamı olan üstte gidon var. Bir de motorun orijinalinde olan alttaki gidon var. Bütün komütatörlerle kumandalar, alt ve üst gidonda var. Ayrıca chopper modu için önde, racing modu için arkada ayaklar var. Ayaklardan da debriyaj ve arka fren kontrol edilebiliyor. Dünyaca ünlü bir markanın egzozunu aldım ve onu bozarak dışı paslanmazdan kuş şeklinde egzoz yaptırarak motora taktık. Arka tekerlek kitini de Amerika'daki bir firmadan satın aldım. Motorun arkasına drag lastiği denilen geniş lastik taktım. Ayrıca motorda paslanmaz çelikten kuş konsepti var. Motoru 2010'da sıfır aldım, 6 ay hız motoru olarak kullandıktan sonra choppere dönüştürmeye başladım. Motorun kendisiyle birlikte şu ana kadar 150 bin lira harcadım."



"Tasarımı bana ait olan motorum ilgi görüyor"



Dernek olarak havaların iyi olduğu zamanlarda özellikle hafta sonları İzmir, Aydın, Çanakkale, Balıkesir gibi bazı illere veya tatil bölgelerine turlar düzenlediklerini anlatan Sütçü, sözlerini şöyle tamamladı:



"Derneğimize ait üyelerimiz kendi motorlarıyla bu tura katılıyorlar. Yolculuğumuzu hep beraber yapıyoruz. Yolda ekip halinde ilerliyoruz. Hiçbir arkadaşımızı arkada bırakmıyoruz veya gruplaşma olmuyor. Ben de kendi motosikletimle bu gezilere katılıyorum. Bu gezilerde tasarımı bana ait olan motorum ilgi görüyor. Motosikletlere ilgi duyanlar gelip motoru inceliyorlar."