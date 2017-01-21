Otistik Çocuğu Olan Avukat Anneden, Otistik Çocuklara Büyük Destek

Adanalı avukat İkbal Özlem Arıoğlu, oğlunun otistik olduğunu öğrendikten sonra hayata daha sıkı sarılarak gösterdiği çaba ile dikkat çekiyor. Aynı zamanda ses sanatçısı ve bestekarlık da yapan Arıoğlu, otistik oğlunun sesini dünyaya duyurmak için dernek kurdu. Arıoğlu, engelliler yararına düzenlenen defilede oğluyla birlikte sahne aldı.

AVUKATIN 2 OĞLUNDAN BİRİ OTİZM HASTASI

Avukat bir ailenin kızı olan İkbal Özlem Arıoğlu (46), 23 yıl önce avukat İshak Arıoğlu (48) ile dünya evine girdi. Çiftin bu evlilikten Serhan (19) ve Arhan (10) isimli iki çocuğu dünyaya geldi. Ancak Serhan'a 2 yaşındayken otizm teşhisi konulmasının ardından ailenin yaşantısı tamamen değişti.

KADIN, OTİSTİK OĞLUYLA "ENGEL OLMA DESTEK OL" DEFİLESİNE KATILDI

Kendini oğlunun sağlığına adayan Anne İkbal Özlem Arıoğlu, Adana Otizm Derneği'ni kurdu. Bu dernek sayesinde tüm dünyadan insanlara ulaşmaya çalışan Arıoğlu, geçtiğimiz yıl düzenlenen "Engel Olma Destek Ol" defilesinde oğlu ile birlikte sahneye çıkarak takdir topladı.



"OĞLUMA OTİZM TEŞHİSİ KONULDUĞUNDA HAYATIM DEĞİŞTİ

Aynı zamanda ses sanatçısı da olan Arıoğlu, oğluna otizm teşhisi konulduktan sonra tüm hayatını oğluna göre yeniden planladığını belirtti. Arıoğlu, yaşadığı süreci şu şekilde anlattı: "1998'de ilk oğlum Serhan dünyaya geldi. 2 yaş 9 aylıkken oğluma otizm teşhisi konuldu. O andan itibaren hayatımız değişti. Çünkü otistik bir çocuk ile karşı karşıya gelmiştik. Sanki o tanıdığımız çocuğumuz elimizden alınıp bambaşka bir çocuk bize verilmişti. Bunun acısını yüreğimde hissetmiştim. Bu konu hakkından hiçbir şey bilmiyordum. Elimize sadece bir kitap ve film verilmişti. Ben daha sonraki yaşam biçimimi tamamen Serhan'a göre ayarladım.

"ADANA'DA OTİZMLE İLGİLİ BOŞLUK GÖRÜP DERNEK KURDUM"

Kadın şöyle devam etti: Adana'da otizm ile ilgili bir boşluk gördüğüm için Adana Otizm Derneği'ni kurmuştum daha sonra Adana Otizm Sağlıklı Yaşam Spor Kulübü ile birlikte çalışmalarımızı devam ettirmeye başladık" dedi.

"OTİZM SADECE EĞİTİMLE ATLATILACAK BİR ENGEL DEĞİL"

Dernek faaliyetleri kapsamında dünyanın birçok ülkesindeki eğitimci ve doktora ulaştığını kaydeden Arıoğlu, şunları söyledi: "Bu dernekte çok ciddi çalışmalar yaptım. 2 sene gibi zaman diliminde ikinci çocuğumu da kucağıma aldığım ve emzirdiğim halde eşimin de ciddi katkısıyla yurt dışından birçok eğitimci hekim ve bu konuda alternatif tedavilere ismini yazmış insanla muhatap oldum. Şu anda otizm konusu meydana geldiğinde beni arayıp manevi bağ kuran insanlar var, onları çok seviyorum. Otizm sadece eğitimle atlatılabilecek bir engel değil."



VEFAKAR KADIN "ENGEL OLMA DESTEK OL" DEFİLESİNE OĞLUYLA BİRLİKTE KATILMIŞ

Geçtiğimiz yıl nisan ayında düzenlenen "Engel Olma Destek Ol" defilesi hakkında da bilgi veren İkbal Özlem Arıoğlu, "O da gazeteci arkadaşlarımızın öncülüğünde ortaya çıkan bir projeydi. Oğlum ile sahneye çıktım. Hala söylerken tüylerim diken diken oluyor. Ben gerçekten çok ama çok mutlu oldum. Oğlum o defileden beri çok aşama kaydetti" diye konuştu.

"OTİSTİK ÇOCUKLARIN AİLELERİNE YARDIMCI OLMAK İÇİN DERNEK KURDUM"

Şarkıcılığı ile de sesini duyurup otistik çocukların ailelerine destek olmayı hedeflediğini anlatan Arıoğlu, "Zaten içimde hep şarkıcı olma isteği vardı. İlk olarak yerel kanallarda müzik programlarına çıkmaya başladım. Daha sonra insanların beğenisini kazanınca dostlara özel eski sanat müziklerinden oluşan bir albüm çıkarttım. Sonra çok beğenildiği için kendi kendime besteler yapmaya başladım. 50'nin üzerinde bestem var. Son çıkan "Sihir Gibisin" adlı albümümde de sihir gibi bir çalışma yaptığımı düşünüyorum. Hem hayalimi yerine getirdim. Hem de bu çalışmaları sesimi duyurabilmek, otistik çocukların ailelerin yardımcı olmak ve bu dernek kulüplere de katkım olsun istedim. Engelliler platformlarında sahne aldım" ifadelerini kullandı.