Avukat Keskin, 17. Yılında Mezarı Başında Anıldı

Van'da, yaklaşık 17 yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Hakkari'nin yetiştirdiği sevilen ve sayılan Avukatlardan Cumhur Keskin mezarı başında anıldı.



Keskin, Dağgöl Mahallesi aile mezarlığında ailesi, yakınları ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı. Burada konuşan Avukat Keskin'nin oğlu Avukat İsmail Cem Keskin, "Bugün babam Cumhur Keksin'i aramızdan koparılışının 17. yıl dönümünde onun hatırasını anmak onu yad etmek ve onun şahsında tüm insanlığa yapılan bu haince saldırıyı kınamak amacıyla mezarı başında toplanmış bulunmaktayız. Sizlerinde çok iyi bildiğiniz üzere 14 Ocak 2000 tarihinde hukukun ve demokrasinin yılmaz savunucusu olan babam Cumhur Keskin Van'da uğradığı silahlı saldırı sonucu arkasından kalleşçe ve namertçe vurularak katledildi. Cumhur Keskin hukuku ve adaleti yaşamın her alanında etkin hale getirmek için uğraşan gerçek bir hukukçu, ilkeleri ve değerleri olan bir politikacı, üstün evrensel değerlerle yaşayan örnek bir insan ve mükemmel bir babaydı" dedi. - HAKKARİ