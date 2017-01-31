Avşar ve Irlamaz'ın Yolları Bakımdan Geçirildi

Turgutlu Belediyesi, yol yapım ve yenileme çalışmaları kapsamında Avşar ve Irlamaz Mahallesi'nin kötü durumdaki yolları bakımdan geçirildi.



Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen yol yapım ve yenileme çalışmaları ilçenin dört bir yanında devam ederken, ekipler Avşar ve Irlamaz Mahallesi'nin kötü durumdaki yollarına da neşter vuruldu. Yoğun yağışlarla taş, toprak ve ölü bitki yığılmalarının olduğu yollar, 2 greyderin düzleme çalışmasıyla trafiğe uygun hale getirildi. Gerek konut alanlarını gerekse arazi bölgelerini kapsayan çalışmalarla mahallelere düzen getirildi. - MANİSA