Avşar Kızının Su Baskınından Mağdur Teyzesi Öfkeli

HÜLYA Avşar'ın Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'nde oturan teyzesi Hatice Kayserili, pazar günkü sağanak yağmur sonrası menfezlerin taşmasıyla evinde meydana gelen su baskını nedeniyle mağdur olduğunu söyledi. Birçok kez yaptığı başvurulara rağmen ilgilenilmediğini öne süren ve 9 yıldır aynı sorunla karşı karşıya kaldığını ifade eden Kayserili, konuyu yargıya taşıyacaklarını ifade etti.



Hülya Avşar'ın doğup büyüdüğü, teyzesi Hatice Kayserili'nin 22 yıldan bu yana 4 kişilik ailesiyle birlikte oturduğu Ayvalık Sakarya Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndakievde, geçen cumartesi akşamı, yoğun sağanak yağmur sonrası menfez taşkını nedeniyle su baskını meydana geldi. Kayserili, menfezin tıkanması sonucu biriken suların 9 yıldır her yağmurda eve dolduğunu söyledi. Belediye yetkililerinden yardım istediğinde kendisine "Sen de buraya gelirsen artık ayıp" dendiğini ve bu lafa içerlediğini kaydeden Kayserili, şunları söyledi:



"Burası 1965 yılından beri baba evimizdir. 9 yıldır aynı eziyeti çekmekte ve çok mağdur olmaktayız. Sağlığımız bozuldu. Her seferinde eşyalarımız kullanılamaz hale geldi. Hep yenisini almak zorunda kalıyoruz. Eşya almamızı hiçbir zaman problem etmedik. Kimseden yardım beklemedik, beklemiyoruz da. Ancak yetkili olan kişilerin duyarlı davranıp, devamlı mağdur olduğumuz durumun çözümlenmesi için evimizin önündeki menfezin açılıp bakılıp genişletilmesi, tıkanıklığın giderilmesi, bundan böyle aynı şeylerin yaşanmamamız için ne gerekiyorsa onun yapılmasını istiyoruz. Ben dilekçe vermeye gittiğimde personel, 'sen de buraya geliyorsan, artık ayıp' dediler. Ama ben yardım, para istemiyorum ki. Her yağmur yağdığında kendi imkanlarımla suyu boşaltıyorum. Gelip şuradan 5 dakika suyu çekseler. Bu Hülya ile alakalı değil. Belediye görevini yapmadığı için mağdurum. Yeğenim benim yüzümden mağdur oldu. İlgilenmiyor gibi göründü. Bize bir şey olsa uçak gönderir. Keşke Herkes Hülya'nın yarısı olsa. Konuyu yargıya taşıyacağız."



Haklarını yargı yoluyla arayacaklarını vurgulayan Avşar'ın eniştesi Ufuk Kayserili ise "Durumu Ayvalık Belediyesi'ne, Kaymakamlığa, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresine (BASKİ) bildirmemize rağmen yerinde inceleme ve menfezle ilgili herhangi bir işlem yapılmamıştır. Evimizin önündeki menfez ana yol üzerinde. Bizim usta tutup yapabileceğimiz bir iş değildir. Öyle olsa şimdiye kadar aynı şeyleri yaşamaz bir çözümünü bulurduk. Kendi çabamızla menfezin girişinde çalışma yaptık, moloz dökülmüştü kaldırdık. Hülya bu işleri yapmak zorunda değildir. Kızın bu işte günahı yok. Ne demek Hülya'dır yapsın, Ayvalık'ın her tarafı tıkandı Hülya mı yapsın 'Biz görevi olanları göreve davet ediyoruz. Beceremiyorlarsa çeksin gitsinler" dedi.



- Balıkesir