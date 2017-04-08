Avşar Kızı'nın Sahne Performansı Yürek Hoplattı!
Hülya Avşar, daha önce ortaya çıkarmadığı sahne performansının videosunu Instagram hesabından paylaştı. Avşar Kızı'nın sahne performansı takipçilerinin yüreğini hoplattı.
Sahne performansıyla her daim göz dolduran ünlü sanatçı Hülya Avşar, daha önce Günay Restoran'da kayda alınan sahne performansını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
TAKİPÇİLERİ MEST OLDU
Avşar Kızı'nın daha önce hiç görülmemiş sahne performansındaki dansları, ünlü sanatçının takipçilerini adeta mest etti.
Hülya Avşar, daha önce çekilen videosunu Instagram hesabından 22 Nisan'da Günay Restoran'da sahne alacağını takipçilerine hatırlatarak paylaştı.
İşte Hülya Avşar'ın Instagram paylaşımı: