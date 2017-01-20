Avşa'da Değişim Çalışmaları Sürüyor

Balıkesir'in Marmara Adalar ilçesine bağlı Avşa Mahallesi 2017 yazına hazırlanıyor.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Marmara Adalar Belediyesi koordinasyonu içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Avşa yaz aylarında yepyeni bir sahil bandı ile misafirlerini karşılayacak. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy da Avşa'da hayata geçen projelerı yakından takip ediyor.Taksi durağı yıkımı,pazar yeri,çay bahçeleri alan çalışmalarını yerinde kontrol eden Aksoy sürenin çok önemli olduğunu ve sezon başı Avşa'nın yeni görünüme sahip olması için gerekli takibi bizzat yapacağını belirtti. - BALIKESİR