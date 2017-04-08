Avrupalı Türklerden, Sandıkta "Diriliş" Havası

Strasburg başkonsolosluğunda referandum oylamasına katılan Türk seçmenler, "Diriliş Ertuğrul" kostümleri ile oy kullandı



Strasburg başkonsolosluğunda referandum oylamasına katılan 12 Türk seçmen, "Diriliş Ertuğrul" kostümleri ile oy kullandı. İlgi odağı olan seçmenler, "Oy kullanma amacımız Diriliş olduğu için bu şekilde oy kullanmaya gelmenin değişik ve anlamlı olacağını düşündük" dedi. Daha önce de oy kullanmaya gelen vatandaşlar arasında sembolik olarak fes ve sarıklarla oy kullananlar görülmüştü. - STRASBOURG