Avrupalı Türkler Oy Vermek İçin Otobüslerle 450 Kilometre Yol Gitti
Avrupalı Türkler referandum oylaması için 450 kilometre yol gitti.
Avrupalı Türkler referandum oylaması için 450 kilometre yol gitti.
Yaklaşık 19 bin 200 seçmenin bulunduğu Marsilya Bölgesinde Türk seçmenler otobüslerle sandıklara ulaştırılıyor. Otobüs yolculuğu gidiş dönüş 450-500 kilometreyi bulan Agde ve Beziers kenti sakinleri Türkler sabah saat 07.00'de yola çıkarak toplamda gidiş dönüş 6-7 saat, oylama sırası dahil olmak üzere ortalama gününün 7-8 saatini referandum oylamasına ayırıyor. Yol boyunca bayraklar ve sloganlarla motive olan seçmenler, bu oylamayı "vatani görev" addediyor.
Yolculuk rekoru ise gidiş dönüş 9 saat yolculuk ile Rodez bölgesinden gelen Türk seçmenlerde bulunuyor. - MARSİLYA
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