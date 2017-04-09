Avrupalı Türkler Oy Vermek İçin Otobüslerle 450 Kilometre Yol Gitti

- Avrupalı Türkler oy vermek için otobüslerle 450 kilometre yol gitti



MARSİLYA - Avrupalı Türkler için referandum oylaması için 450 kilometre yol gitti.

Avrupa'daki Türk seçmenler referandum için oy kullanmaya başladı.Yaklaşık 19 bin 200 seçmenin bulunduğu Marsilya Bölgesinde otobüslerle Türk seçmenler sandıklara ulaştırılıyor. Otobüs yolculuğu gidiş dönüş 450-500 km'yi bulan Agde ve Beziers kenti sakinleri Türkler sabah 7de yola çıkarak toplamda gidiş dönüş 6-7 saat, oylama sırası dahil olmak üzere ortalama gününün 7-8 saatini referandum oylamasına ayırıyor. Yol boyunca bayraklar ve sloganlarla motive olan seçmenler, bu oylamayı "vatani görev" addediyor.

Yolculuk rekoru ise gidiş dönüş 9 saat yolculuk ile Rodez bölgesinden gelen Türk seçmenlerde bulunuyor.