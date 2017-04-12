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Avrupalı Turistin Tercihi Yine Bodrum
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Avrupalı Turistin Tercihi Yine Bodrum

Yaz tatillerini geçirmek için Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Bodrum ilçesini tercih eden Avrupalı turistler, tatilin keyfini çıkarıyor.

Avrupalı Turistin Tercihi Yine Bodrum

Yaz tatillerini geçirmek için Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Bodrum ilçesini tercih eden Avrupalı turistler, tatilin keyfini çıkarıyor.

Kaynak: Dunya.com

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