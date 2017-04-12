Avrupalı Turistin Tercihi Yine Bodrum
Yaz tatillerini geçirmek için Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Bodrum ilçesini tercih eden Avrupalı turistler, tatilin keyfini çıkarıyor.
Yaz tatillerini geçirmek için Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Bodrum ilçesini tercih eden Avrupalı turistler, tatilin keyfini çıkarıyor.
Kaynak: Dunya.com
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