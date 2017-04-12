Avrupalı Turistin Tercihi Bodrum
Yaz tatillerini geçirmek için Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Bodrum ilçesini tercih eden Avrupalı turistler, tatilin keyfini çıkarıyor.
-
Sağlık çalışanlarına kötü haber! İzin almadan çıkamayacaklar
-
4/C'lilere müjde! Tüm ödemeleri alabilecekler
-
Her evin çatısı kazanç kapısı oluyor!
-
Yılın otomobili belli oldu
-
Jet sosyetenin ünlü oteli kapanıyor
-
Bakan resmen duyurdu! Süper teşvik için başvurular başladı
-
4 aylık gelinini başka bir adamla basınca ortalık karıştı