Avrupalı Şirketler Kuzey Akım 2'ye Finansman Sağlayacak

Rus enerji şirketi Gazprom ile Avrupalı enerji şirketleri arasında Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesinin finansmanına yönelik anlaşma imzalandı.



Gazprom'dan yapılan açıklamada, Kuzey Akım 2 projesi kapsamında Avrupa'dan ENGIE, OMV, Shell, Uniper ve Wintershall şirketleri ile finansman anlaşmasının imzalandığı belirtildi.



Avrupalı şirketlerin, projenin toplam maliyetinin yüzde 50'sini üstlenmeyi taahhüt ettiklerinin belirtildiği açıklamada, toplam maliyeti 9,5 milyar avro olacak proje için her bir şirketin 950 milyon avro finansman sağlayacağı ifade edildi.



Açıklamada, anlaşma sonrasında Gazprom'un Kuzey Akım 2 projesinin üstlenici firması olan Nord Stream 2 AG şirketinin tek hissedarı olmaya devam edeceği kaydedildi.



Yaklaşık bin 220 kilometrelik uzunluğa sahip olması planlanan Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattıyla Gazprom, Avrupa'ya yılda 55 milyar metreküp doğalgaz ihraç etmeyi hedefliyor.