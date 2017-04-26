Avrupalı Parlamenterlerden Uludağ Üniversitesi'ne Ziyaret

İSTANBUL'da düzenlenen 'Yükseköğretim Alanında İşbirliği' toplantısına katılmak için Türkiye'ye gelen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi (GDAÜ PA) Sosyal Kalkınma, Eğitim, Araştırma ve Bilim Genel Komitesi, Bursa'da Uludağ Üniversitesi'ni ziyaret etti.



Türkiye'de İstanbul dışında sadece Uludağ Üniversitesi'ne (UÜ) gelen heyet, burada üniversite yapısı, eğitim kalitesi ve akademik çalışmalar hakkında bilgiler aldı. UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay'ın makamında ağırladığı heyete, Uludağ Üniversitesi'nin 3. Nesil Üniversite vizyonu doğrultusunda hayata geçirmeyi planladığı projeler ve çalışmalar aktarıldı.



Rektör Ulcay ziyaretinin ardından GDAÜ PA heyeti, devlet üniversiteleri arasında Türkiye'de tek örneği bulunan UÜ Tıp Fakültesi İyi Hekimlik ve Simülasyon Merkezi'ni (ÜSİM) ziyaret etti. Hekim adaylarına verilen eğitimler ve uygulamaları yerinde inceleyen heyet, ÜSİM'e tam not verdi.



Ziyaretten dolayı memnuniyet duyduklarını belirten UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, misafirlerine üniversite olarak yaptıkları çalışmaları aktardıklarını söyledi. Heyette bulunan parlamenterlerin ülkelerindeki üniversiteler ile Uludağ Üniversitesi arasında gelecek günlerde ikili ilişkiler kurulması adına çalışmalar yapacaklarını kaydeden Rektör Ulcay, Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'na da böyle bir ziyarete öncülük ettiği için teşekkür etti.



- Bursa