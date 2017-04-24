Avrupalı İnşaat Şirketinin DEAŞ'a Para Verdiği Ortaya Çıktı
Fransa ve İsviçre ortaklı dev inşaat şirketi LafargeHolcim Group'un Suriye'de faaliyetlerini sürdürmek için DEAŞ'a para ödediği ortaya çıktı.
Fransız ve İsviçreli inşaat şirketi LafargeHolcim Group'un 2012 ve 2014 yılları arasında Suriye'deki faaliyetlerine devam edebilmesi için ülkede DEAŞ da dahil olmak üzere birçok gruba para verdiği ortaya çıktı.
ŞİRKETİN CEO'SU İSTİFA ETTİ
Financial Times'ın haberine göre bu gelişmenin üzerine yapılan şirket içi araştırmanın ardından firmanın CEO'su Eric Olsen istifa etti. Dev inşaat şirketinin çalışanları kısa süre önce Jalabiya'da bulunan çimento fabrikasının güvenliğini sağlamak için 'kabul edilemez anlaşmalarda' bulunduklarını itiraf etmişti. Fransız basınında yer alan haberlere göre, dev şirketin 'güvenlik' karşılığında yaptığı ödemelerden bir kısmı terör örgütü DEAŞ'a gönderildi. Skandal nedeniyle istifa eden Olsen, "Olaylara müdahil olmasam ve hatta farkında bile olmasam da, istifamın bu konuya maruz kalan firmaya huzur getireceğine inanıyorum" şeklinde konuştu. LafargeHolchim firmasının Suriye'deki militanlara yaptığı ödemenin Eylül 2014 tarihine kadar devam ettiği belirtiliyor.
DEAŞ'TAN BELGE
Fransız basınında yer alan haberlere göre, şirketin kamyonları, 2013'te bölgede faaliyetlerini yürütebilmek için teröristlerin kurduğu kontrol noktalarını geçmek zorundaydı. Bu sıkıntının 'müzakereler sonucunda' aşıldığı, hatta DEAŞ'ın şirkete geçiş serbestisi taşıyan sözde bir belge çıkarttığı kısa süre önce ortaya çıkmıştı.
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