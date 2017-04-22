Avrupa Yolunda Kritik Mücadele!

Ligin ikinci yarısında büyük bir çıkış yakalayarak herkesin takdirini toplayan ancak Beşiktaş'a karşı 4-3 yenilince serisi bozulan Trabzonspor, bugün Antalyaspor karşısında kritik bir karşılaşma oynayacak. Avrupa Ligi elemelerine katılabilmek için en azından ilk 5'te yer alması gereken bordo- mavililer, aynı kontenjan için mücadele veren Rıza Çalımbay'ın öğrencilerine konuk olacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesinde kart cezalısı olan kaptan Onur Kıvrak dışında Trabzonspor'da eksik oyuncu bulunmuyor. Antalyaspor cephesinde de forvet Deniz Kadah sarı kart cezalısı olduğu için maçta oynayamayacak.



N'DOYE FORMAYI KAPTI!



Trabzonspor'da geçtiğimiz hafta kart cezalısı olduğu için forma giyemeyen Dame N'Doye, Antalyaspor maçında formayı Rodallega'dan geri alacak. İzin gününde de çalışan ve antrenmanlardaki performansı ile Yanal'ın gözüne girmeyi başaran tecrübeli oyuncunun, ikinci yarıdaki performansını Antalyaspor karşısında da sürdürmesi bekleniyor. N'Doye, ligin ikinci yarısında çıkış yapan oyunculardan biri olarak dikkat çekiyor.



(Saba)