Avrupa'yı Hedefleyen Ömer Ali Şahiner: Bazı Şeylerin Değerini Bulması Gerekiyor

ATİKER Konyaspor'da transfer döneminde adı sıkça anılan Ömer Ali Şahiner, gelen teklifler hakkında "Bazı şeylerin değerini bulması gerekiyor" dedi. Şahiner, Avrupa'da forma giymeyi hedeflediğini söyledi.



Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Belek kampında çalışmalarına devam etti. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki akşam antrenmanı yeşil beyazlılar, yağışlı havada gerçekleştirdi. Isınma ve koşuyla başlayan antrenmanda teknik direktör Kocaman, futbolcularına kondisyon çalıştırdı.



İNİŞLİ ÇIKIŞLI PERFORMANS



Antrenmanda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ömer Ali Şahiner, ligin ilk devresinde inişli çıkışlı performans sergilediklerini dile getirdi. Avrupa ve Türkiye kupası ile lig müsabakalarında yoğun maç programında puan kayıpları yaşadıklarına değinen Ömer Ali Şahiner, devreyi istedikleri puanda tamamladıklarını söyledi.



"HEDEFİMİZ AVRUPA"



Ligin ikinci yarısı Avrupa maçlarında kazandıkları tecrübeyle daha iyi olacaklarını inandığını aktaran Ömer Ali Şahiner, takımın oyun ve futbolcuların bireysel performansının artacağına inandığını belirtti. Kampta sıkı çalışma programıyla ikinci yarıya hazırlandıklarını anlatan Ömer Ali Şahiner, takımda güzel bir atmosfer olduğunu söyledi. Avrupa kupalarına katılmayı istediklerini kaydeden Ömer Ali Şahiner, şunları kaydetti:



"Hedefimiz Avrupa. Ama ligden olur ama Türkiye Kupası'ndan olur, ancak hedefimiz Avrupa. Türkiye Kupası'nda geçen sene final oynadık ancak bu yıl finali istiyoruz. Finale kalır ve Avrupa kupalarına giden kapı açılır. Ligde biraz zor gözüküyor. Üstteki takımlar biraz ilerledi. Bu sene oraya aday çok. İyi takımlar var Avrupa'yı zorlayan. Geçen seneki fikstür avantajımızdan dolayı grubu lider olarak bitirirsek Türkiye Kupası'ndan Avrupa'ya gitmek biraz daha kolay olacaktır. Türkiye Kupası ya da lig tekrar Avrupa kupasına gitmeyi istiyoruz."



Transfer sürecinde Atiker Konyaspor'da en çok konuşulan isimler arasında yer alması ve transfer teklifi gelmesinin mutluluk verici olduğunu da dile getiren Ömer Ali Şahiner, açıklamasını şöyle tamamladı:



"Hem kulüp hem bireysel olarak bunların yaşanması güzel bir şey. Kariyerim açısından çok önemli bir nokta ama bazı şeylerin değerini bulması gerekiyor. Başkanımın da o yönde açıklaması var. Şu an 2 yıl sözleşmem var. Performansım ne kadar iyi olursa zaten gelecektir o teklifler. O durumlar tekrar yaşanacaktır. Performansımın üstüne koyarsam zamanla olabilecek durum bu. Benim için özel olan, önemli olan daha iyi şartlarda daha iyi yerler. Özellikle Avrupa olursa her zaman için hayal ettiğim bir durum. O da zamanı geldiğinde hayırlısıyla olur."



Diğer yandan Selim ve Vedat, hafif sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı salondan çalıştı. Atiker Konyaspor kamp çalışmalarını pazartesi günü tamamlayarak Konya'ya dönecek.



- Antalya