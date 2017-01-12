Avrupa Yapımları Sinemalarda





Üç yeni Avrupa filmi gösterime girdi. Fransız yapımı 'Dalida' 1987 yılında intihar ederek hayatına son veren Kahire doğumlu İtalyan asıllı şarkıcı ve sinema oyuncusunu konu alıyor. Filmde başrolü İtalyan aktris Sveva Alviti canlandırdı.



Alman yapımı 'Die Blumen Von Gestern' ise büyük babası Nazi toplama kamplarında kalan bir araştırmacının Fransız asistan Zazie ile yollara düşerek geçmişin izlerini sürmesini konu alıyor.



Suriyeden kaçan mültecilerin dramını çocukların gözünden aktaran 'Nacidos In Siria' isimli filmin yönetmen koltuğunda Hernan Zin oturuyor. Yönetmen film için 7 Suriyeli çocuğu yakın markaja aldı.



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Tags: Aksiyon filmi Korku filmi yapımları Avrupa Sinema sinemalarda Animasyon filmi Gepost: 12 januari 2017