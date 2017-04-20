Avrupa'ya Tribün Dersi!

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Siyah-Beyazlılar'ın Parc Olympique Lyonnais'tan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldığı karşılaşmaya, ortaya konulan futboldan çok taraftar olayları damga vurmuştu. Mücadele öncesinde Beşiktaşlı futbolseverlerle gerginlik yaşayan ve sonrasında Siyah-Beyazlı taraftarların üzerine saldıran ev sahibi ekibin seyircileri, sonrasında sahaya inip oyunun 45 dakika geç başlamasına sebep olmuştu. Bu akşam Vodafone Arena'da oynanacak rövanş maçı öncesinde Siyah-Beyazlı taraftarlar ise olay yaratmak için değil takımlarını desteklemek için statta olacak. Maç biletlerini günler öncesinden tüketen, dün satışa sunulan konuk takım biletlerini de bitiren Siyah-Beyazlılar, 42 bin kişiyle şov yapacak.



SON DÜDÜĞE KADAR DESTEK



Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında Olympiakos'la Vodafone Arena'da oynanan karşılaşmada açtıkları dev pankartla Avrupa gündemini sarsan Siyah-Beyazlılar, bu akşamki maçta da görsel şovuna devam edecek. Desibel rekorunun sahibi konumunda bulunan Beşiktaş taraftarı, maç öncesinden hakem son düdüğü çalana kadar takımlarına tam destek verip yarı final yolunda Şenol Güneş ve öğrencilerinin arkasında itici güç olacak.



ARENA'DA KAYIP YOK



Beşiktaş, geçtiğimiz sezon 11 Mayıs 2016'da Süper Lig'de Bursaspor maçıyla hizmete giren Vodafone Arena'da bugüne kadar ligde ve Avrupa'da hiç maç kaybetmedi. Süper Lig'de Vodafone Arena'da 16 karşılaşmaya çıkan Siyah-Beyazlılar 13 kez rakiplerini mağlup ederken, 3 kez berabere kaldı. Kartal, bu sezon Vodafone Arena'da 5 kez yabancı misafirleri ile karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Beşiktaş, 2 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 3 kez de rakipleri ile yenişemedi. Kartal, bu maçlarda rakip fileleri 11 kez havalandırırken, 7 kez de kalesini gole kapatamadı.



TARİHİ GECE



Sezona Şampiyonlar Ligi'nde başlayan Beşiktaş, grubu 3. tamamladıktan sonra yoluna Avrupa Ligi'nde devam etti. Siyah-Beyazlılar, İsveç'in Stockholm şehrinde düzenlenecek finalde kupayı kaldırmayı çok istiyor. Çeyrek finalde Fransa'nın Lyon ekibi ile eşleşen Beşiktaş, olaylı deplasman mücadelesinden 2-1 mağlup ayrılmıştı. Vodafone Arena'da Lyon ile rövanş maçına çıkacak olacak Kartal, turu geçmesi halinde tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında yarı finale yükselmiş olacak.



(Fanatik)