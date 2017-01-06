Avrupa'ya Kaçarken Yakalanan Terörist Tutuklandı

Edirne'de, Avrupa'ya kaçma hazırlığı yaparken sınırda gözaltına alınan terör örgütü PKK üyesi tutuklandı.



Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde işlemleri tamamlanan "Pilling" kod adlı terör örgütü PKK üyesi Kureyş Lafçı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



Lafçı, çıkarıldığı mahkemece "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.



Terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen "Pilling" kod adlı Kureyş Lafçı, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında gözaltına alınmıştı. Terör örgütü PKK mensubunun, Avrupa'ya kaçmak üzere hazırlık yaptığı belirlenmişti.



Lafçı'nın 1992 yılında terör örgütü PKK'ya katıldığı, Tunceli kırsalında bombalı saldırılar ve karakol baskınlarında yer aldığı, Kandil ve Suriye'de örgütte yöneticilik yaptığı öğrenildi.