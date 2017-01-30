Avrupa'ya Kaçak Yolla Götürülmek İstenen Iraklılara Polis Engeli

Atatürk Havalimanı'ndan Avrupa'ya kaçak yollarla götürülmek istenen 10 Iraklı, onlara yardımcı olan bir yolcu ve havalimanında yer hizmeti şirketinde görev yapan bir kişi olmak üzere 12 kişi polis tarafından göz altına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Barcelona'ya kaçak yollarla 10 Iraklı'nın götürülmek istendiği bilgisi polise verildi. Polis, bir yer hizmeti görevlisinin mesaisi bitmesine rağmen çalıştığını belirledi. Yapılan araştırma sonucu, yer hizmeti görevlisi ile İsveç ve Irak pasaportuna sahip bir kişinin 10 Iraklı yolcuyu çift check-in yöntemiyle Barcelona'ya götüreceği tespit edildi. Biniş bankosunda gözaltına alınan 10 Iraklı ve onlara yardım eden 2 kişi, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İstanbul