Avrupa'ya Düzensiz Göçü Önleme Girişimi

İtalya tarafından Libya, Tunus ve Nijer ile iş birliğine yönelik "Afrika İçin Kaynak" girişimi başlatıldı.



Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, İtalya'nın, başta Libya olmak üzere Tunus ve Nijer gibi düzensiz göçte kritik önemi bulunan ülkelere, bunu önlemeye yönelik 200 milyon avroluk kaynak ayırdığını belirtti.



"Afrika İçin Kaynak" adıyla başlatılan bu girişimin düzensiz göç ve insan kaçakçılarıyla mücadeleye dönük olduğunu belirten Alfano, "Afrika İçin Kaynak, düzensiz göçün önlenmesi için dış sınırların güçlendirilmesine yönelik stratejik bir hedeftir." dedi.



Amaçlarının "bir nevi duvar örme projesi" olmadığını vurgulayan Alfano, "Bu, güvenliği ve dayanışmayı temin etme, İtalya'ya doğru hareket etme koşullarını önleme amacını taşıyor." diye konuştu.



Alfano, ikili anlaşmalar da yaparak, Avrupa'ya düzensiz göçü azaltmaya çalıştıklarını, bununla da insan kaçakçılarına darbe vurmak istediklerini dile getirdi.



İtalya'nın ayırdığı bu kaynakla, kaçak göçle mücadele için Afrikalı partner ülkelerin talepleri doğrultusunda gerekli ekipman, teknik araç temini yapılacağını, yerel güvenlik güçlerinin bu konudaki eğitiminin sağlanacağını belirten Alfano, projeye göre sonuçları da değerlendireceklerini kaydetti.



Alfano, ülkesinin denizde hayat kurtardığını, bununla birlikte şimdi masaya para da koyduğunu, muhataplarından benzer sadakati beklediğini ifade etti.



Afrika ve Orta Doğu'daki savaş, çatışma, açlık ve istikrarsızlıktan kaçan binlerce kişi, son yıllarda artan grafikle Libya'dan Akdeniz'i geçerek İtalya üzerinden Avrupa'ya gitmeye çalışıyor. Bu konuda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre, 2016 boyunca İtalya'ya 181 bin 405 sığınmacı geldi. Yine 2016'da Akdeniz'i geçmeye çalışan 5 bini aşkın göçmen, umuda yolculuk sırasında hayatını kaybetti.