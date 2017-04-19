Avrupa Türkiye'den Korkuyor"

Sudanlı araştırmacı yazar Dr. Fatih Ali Hasaney, "Avrupa ve İsrail, süper güç olma yolunda ilerleyen Türkiye'den korkuyor." dedi.



Hasaney, halk oylamasıyla ilgili AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Adnan Menderes, Turgut Özal ve Necmettin Erbakan'ın da başkanlık sistemini savunduğunu belirtti. Hasaney, "Uzun yıllar verilen mücadele nihayet sonuçlandı. Türkiye'yi kalkındıracak başkanlık sisteminin gelmesi Tayyip Erdoğan ve ekibine nasip oldu." diye konuştu.



Sandıktan çıkan sonucun küçümsenmemesi gerektiğini vurgulayan Hasaney, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Halk oylamasında çıkan sonuç asla düşük bir oran değildir. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve arkadaşları, seçim sürecinde sadece getirilmek istenen sistemi anlatmakla kalmamış, aynı zamanda dış mihraklarla da mücadele etmiştir. Batı'nın ve İsrail'in, şiddetli olarak Türkiye aleyhtarlığı yapmasının derin anlamları vardır. Hepsi 'süper güç' olma yolunda emin adımlarla yürüyen Türkiye'den endişe ediyor, korkuyor. Bunun için askeri darbe yapmaya kalktılar. Ekonomik darbe vurmaya çalıştılar. Fakat Allah'ın yardımıyla halkın Erdoğan'a olan güveni birleşince olumsuzluklar bertaraf edildi."



"Türkler, liderine, ülkesine sahip çıktı"



Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in danışmanlığını da yapan Hasaney, 2002 öncesi Türkiye'nin ekonomik yönden çok gerilerde olduğunun altını çizdi.



Hasaney, "Kısa zamanda ciddi adımlar atıldı. Sanayi gelişti, istihdam arttı. Bu sayede Türkiye, Avrupa'nın büyük ekonomileriyle yarışır durumuna geldi. Değişimi gören Batı, dört koldan Türkiye'nin belini bükmek istedi. Ceplerindeki doları bozduran, tankların önüne yatan Türkler, onlara fırsat vermeyerek liderine, ülkesine sahip çıktı." ifadelerini kullandı.



Referandum zaferi sonrası, Sudanlılar başta olmak üzere birçok İslam ülkesinin Türkiye halkı kadar sevindiğini dile getiren Hasaney, Sudanlıların Türkiye halkını çok sevdiğini vurguladı.



Hasaney, "Bu sevginin açık bir örneği Erdoğan ve Cumhurbaşkanımız Ömer El Beşir'in dostluğudur. FETÖ okullarını Maarif Vakfına devreden Sudan devleti, kardeşliği açıkça ortaya koymuştur. Sadece biz değil, bütün Müslümanlar Türkiye'nin yanındadır. Yanında gördüğü bu güç, şüphesiz Erdoğan'a cesaret veriyor. Allah, yapacağı işlerde ona ve ülkesine yardım etsin." dedi.