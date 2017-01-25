Avrupa Sosyal Şartı'na taraf olan 34 Avrupa Konseyi üyesi ülkenin değerlendirildiği Avrupa Sosyal Haklar Komitesi 2016 raporu yayımlandı. Raporda, Avrupa Sosyal Şartı'na taraf ülkelerde kaydedilen ihlallerin başında ayrımcılığın geldiği belirtildi.



Avrupa Sosyal Haklar Komitesi, Strazburg'da düzenlenen basın toplantısında 2016 yılı raporunu paylaşarak güncel verileri değerlendirdi.



Buna göre, Avrupa Konseyi üyesi 34 ülkede eğitim, istihdam ve fırsat eşitliği başlıklarıyla ilgili vakalar üzerinde incelemede bulunuldu ve sonuçlarıyla ilgili değerlendirme yapıldı. İncelenen 513 vakadan 262'sinin Avrupa Sosyal Şartı'na uygun olduğu, 166'sının ihlal ettiği hükmüne varıldı. 85 vaka hakkında ise yeterli bilgi paylaşılmadığı gerekçesiyle değerlendirme yapılmadı.



İstihdamda ayrımcılığa karşı yeterli koruma önlemleri alınmadığı belirtilen raporda, cinsiyete bağlı ayrımcılık, engelli kişilerin klasik eğitimde karşılaştıkları ayrımcılık, iş dünyasında ayrımcılık gibi konuların ihlal maddelerinin başında geldiği vurgulandı.



Avrupa Sosyal Şartı'na taraf olan devletler, iki yılda bir Avrupa Sosyal Haklar Komitesine ülke raporları sunmakla yükümlü. Avrupa Sosyal Haklar Komitesi taraf devletlerce kendisine sunulan raporları değerlendirirken, taraf devletlerin Şart'a uygun davranıp davranmadıklarını tespit edip, inceleme sonunda, olumlu ya da olumsuz bir sonuca varıyor. Avrupa Sosyal Haklar Komitesinin hazırladığı bu tespitler, rapor halinde yayımlanıyor.