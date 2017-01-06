Avrupa Sınırında 'Organizatör'Lere Göz Açtırılmıyor

SALİH BARAN - Türkiye'nin "Avrupa kara sınırı" Edirne'de güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalarla göçmen kaçakçılığı yapan "organizatör"lere göz açtırılmıyor.



İç savaşın yanı sıra siyasi veya ekonomik nedenlerle ülkelerini terk eden Türkiye'ye geçiş yaptıktan sonra kara ya da deniz yolunu kullanarak Avrupa ülkelerine gitme hayali kuran yabancılar, bu hayalleri için her türlü tehlikeyi göze alıyor.



Yabancıların en çok kullandığı rotalardan olan ve hem Yunanistan'a hem de Bulgaristan'a sınırı olan Edirne'de, güvenlik güçleri yaz kış, gece gündüz demeden 24 saat görev yapıyor.



Şehir giriş-çıkışlarının kontrolünün sağlanmasına rağmen anlaştıkları organizatörlerin belirlediği yasa dışı yollardan sınıra ulaşmaya çalışan pek çok kaçak, hayallerine ulaşamadan güvenlik güçleri tarafından yakalanıyor.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de insansız hava araçları yardımıyla sınırı belirleyen nehir kenarları ve arazilerde yaptığı taramalarla hem kaçaklarla hem de organizatörlerle mücadele ediyor.



Güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmalar sayesinde 2016'da 238 organizatör gözaltına alındı, 17 bin 194 kaçak yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan organizatörlerden 120'si tutuklanırken, yabancılar ise sınır dışı edilmek üzere ilgili makamlara teslim edildi.