Avrupa Şampiyonu Vakıfbank Yurda Döndü

Kadın voleybolunda kulüpler bazında Avrupa'nın bir numaralı kupası olan CEV Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşan VakıfBank, İstanbul'a döndü.



İtalya'nın Treviso kentinde yapılan CEV Şamipyonlar Ligi Dörtlü Final'inin finalinde İtalya'nın Imoco Volley ekibini yenerek kupanın sahibi olan sarı-siyahlı ekip, geldiği Atatürk Havalimanı'nda alkışlarla karşılandı.



Havalimanında basın mensuplarına açıklamada bulunan VakıfBank'ın antrenörü Giovanni Guidetti, Dörtlü Final'de iki maçta da çok iyi bir performans ortaya koyarak kupaya uzandıklarını söyledi.



Guidetti, kendileri için sıkıntılı geçen sezonda Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmayı başardıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Türkiye Kupası'nı kaybettik, ligde yarı finalde elendik. Bu nedenle çok iyi motive olarak Dörtlü Final'e gittik. Çok iyi, olağanüstü iki maç oynadık. Sonuna kadar hak ettiğimiz bir kupa oldu. Bunun için de çok mutluyum. İçimizdeki kazanma gücünün farkında olan bir takımız. Finalde takım olarak çok iyi oynadık, bizim dışımızda olan hiçbir şeyin etkisi yoktu. Rakip takım taraftarları ile dolu tribünlere karşı oynamak zor değildi, çünkü buna geçen seneden alışığız. Geçen seneden iyi dersler aldık."



Eczacıbaşı VitrA ile Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde üçüncülük için yapacakları maçların önemine de vurgu yapan Guidetti, "Bizim için çok çok önemli bir maç. Kutlama yapmaya zamanımız yok. Yarın yine antrenman yapmaya başlayacağız. Şampiyonlar Ligi'ne yeniden katılmak adına çok zorlu bir rakiple karşılaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Naz Aydemir Akyol: "Aynı hataya düşmedik"



VakıfBank'ın yıldız oyuncularından Naz Aydemir Akyol ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor geçen Dörtlü Final'de şampiyon olmayı başardıklarını dile getirdi.



Vestel Venus Sultanlar Ligi yarı finalinde 10 gün önce Galatasaray'a elendiklerini hatırlatan Naz, "Çok iyi çalıştık, çok ağır antrenmanlar yaptık. Böyle zor bir durumdan böyle güzel bir başarı ile çıkmak her takımın harcı değil. Bu yüzden tüm takım arkadaşlarımı ve teknik ekibi kutluyorum. Final maçına çıkmadan önce antrenörümüzün bize söylediği 'Tribündeki çok sayıda taraftar size karşı olacak. Siz bir arada kalın.' dedi. Sene başından beri çok şey kaybetsek de bir arada kalmayı başardık." diye konuştu.



Geçen yıl Dörtlü Final'de seyirci baskısında da etkilenerek final maçını kaybettiklerini hatırlatan Naz Aydemir Akyol, "Geçen yıldan kötü bir tecrübemiz vardı. Finalde İtalyanlar'a yenilmiştik, seyirci baskısı bizi çok kötü etkilemişti. Bu sene aynı hataya düşmedik. Önümüzde Eczacıbaşı VitrA ile iki önemli maçımız var ama bu akşam şampiyonluğun tadını çıkarıp, yarın yapacağımız antrenmanla o maçlara tekrar konsantre olacağız." ifadelerini kullandı.



Özge Nur Yurtdagülen: "Çok mutlu ve gururluyuz"



VakıfBank oyuncularından Özge Nur Yurtdagülen de şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Çok iyi hazırlanıp gittik, galip geldiğimiz için çok mutlu ve gururluyuz. Destekleyen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.



Dörtlü Final'deki iki maçlarını da 3-0'lık skorlarla kazandıklarını anımsatan Özge Nur, şöyle konuştu:



"Bu kadar rahat olmasını beklemiyorduk. Maçları 3-0 kazanmayı hiçbir şekilde beklemiyorduk. Çok zorlu bir süreçten geçtik. Çok iyi hazırlandık. Sonucun da böyle olması bizi mutlu etti. Yeniden Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için Eczacıbaşı VitrA ile iki defa daha karşılaşacağız. Psikolojik olarak bizim için çok zor olacak. Bu sene onlarla kaçıncı kez oynayacağız hatırlamıyorum ama umarım galip gelen taraf biz oluruz."



Gizem Örge: "Ülkemiz adına bu büyük bir başarı"



VakıfBank'ın liberosu Gizem Örge de çok mutlu ve gururlu olduklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:



"Ülkemiz adına bu büyük bir başarı. VakıfBank'ın üçüncü, benim de ilk şampiyonluğum. Bu nedenle hepimiz adına çok önemliydi. Başardığımız için çok mutluyuz. Ligde talihsiz bir dönemden geçtik, finale kalamadık. Psikolojik ve fiziksel olarak zor bir süreç yaşadık. Birbirimizi kenetlenmenin tek çıkış yolu olduğunun farkına vardık. Birbirimize kenetlenerek 10 günü geçirdik. Çok iyi antrenman yaptık, tamamen bu turnuvaya konsantre olduk ve bunun sonucunda bu başarı geldi."