Avrupa Şampiyonu Vakıfbank Yurda Döndü

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde ev sahibi İtalyan ekip Imoco Volley'i 3-0 mağlup ederek şampiyon olan VakıfBank yurda döndü.



Avrupa'nın en büyük kupasını üçüncü kez müzesine götüren VakıfBank, Türkiye'ye döndü. Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle dün akşam saat 17.40'da Venedik'ten yola çıkarak İstanbul'a gelen voleybolcular Atatürk Havalimanı'nda geldi.



Voleybolcuları gümrük alanı çıkışında ise yolcu karşılamaya gelen vatandaşlar alkışlarla karşıladı.



Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, birinci olan Vakıfbank ve üçünü Eczacıbaşı'nı tebrik ederek, "Bu Türk voleybolu adına onur verici ve mutlu olduğumuz bir tablo. Budan sonra Mayıs'ın 9'unda kulüpler dünya şampiyonası olacak. İki takım da katılacak. Umut ediyorum ki oradan da bir dünya şampiyonluğu ile dönecekler" dedi.



VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti ise Avrupa'nın en büyük kupasını üçüncü kez kazandıklarının hatırlatılması üzerine, "Daha öncekilerle değil bu seferki ile ilgiliydik. Türkiye kupasında ve Play-off kötü oynadık. Bu sefer önemliydi. Türkiye'de kötü sonuçlar aldık ama bu kızlar hiç vazgeçmedi. Kazandık, çok mutluyuz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL