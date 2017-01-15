Avrupa Şampiyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı İstanbul'da

İtalya'da yapılan 22 Yaş Altı Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası finalinde İngiltere'yi 53-38 yenerek, altın madalya kazanan Türk Milli Takımı, yurda döndü.



Atatürk Havalimanı'nda gelen milli takım kafilesini, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, diğer yetkililer ve sporcuların aileleri çiçeklerle karşıladı.



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya, burada yaptığı açıklamada, şampiyon takımı tebrik etti. Hep birlikte engelleri kaldırdıklarını vurgulayan Yerlikaya, "Başarıya giden bu yolda ne gerekiyorsa yapıyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanımız 'ne gerekiyorsa sonuna kadar arkanızdayız, beraberiz, biriz bu yolda' dedi. İnşallah haziran ayında da Dünya Şampiyonası'nda aynı şekilde kupayı beraberce kaldırırız. Sizlerle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.



Bu başarının arkasında bulunan herkese teşekkür eden Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, milli takımı en kısa zamanda Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edeceğini dile getirdi.



Baykan: "Tesadüf diyemeyiz"



Mehmet Baykan da takımın elde ettiği başarının namağlup bir başarı olduğunu söyledi.



Oyuncuları tebrik eden Baykan, şunları kaydetti:



"2020 Paralimpik Oyunları'na yönelik hakikaten önemli bir ışık. Arkadaşlarımızın bu başarısının devamı gelecek. Cumhurbaşkanımızın ve Spor Bakanımızın ilgisini gördük. Tesadüf diyemeyiz, tevafuk. Geçen hafta bedensel engelli sporcularımızın kullanacakları 100 civarındaki tekerlekli sandalye alımını bakanlığımız yaptı ve Türkiye genelinde dağıtımına başlandı. Bu başarı da malzeme dağıtımını başladığı hafta için güzel bir tevafuk oldu. Engelli branşlarımıza bakanlığımızın desteği son zamanlarda artarak devam ediyor."



Başantrenör Okur, destek verenlere teşekkür etti



Milli takımın başantrenörü Kemal Okur ise kendilerine havalimanında karşılayanlara ve destek verenlere teşekkür etti.



Takımın yaklaşık bir yıllık bir ekipten oluştuğunu aktaran Okur, "Bu ekip içerisinde burada olmayan arkadaşlarımız da var. Hala gönülleri bizimle. Emeklerinden dolayı öncelikle genel müdürlüğümüze, federasyonumuza, spor kulübümüzdeki başkanlarımız ve antrenörlerimize teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.



Okur, haziran ayındaki Dünya Şampiyonası'nda da şampiyon olarak, yurda dönmek istediklerini ifade etti.



Takımın kaptanı Ahmet Efetürk de elde ettikleri başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İlk defa şampiyon olduklarını anımsatan Ahmet, şampiyonada kendisine verilen yıldızı gazetecilere gösterdi.



Oyunculardan Dilara Barın Girgin ise çok mutlu olduğunu söyledi. Şampiyon olmanın çok güzel bir duygu olduğunu anlatan Dilara Barın, "Çok güzel bir duygu, daha önce hiç böyle bir duygu yaşamamıştım. Herkese çok teşekkür ederim." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonla görüştüğünü belirten Girgin, "İlk defa konuştum, çok heyecanlandım. İyi dileklerini iletti. Biz de teşekkür ettik." ifadelerini kullandı.



Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sara Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da yurda dönen takımı telefonda arayarak, tebrik etti.