Avrupa Şampiyonu sporcudan Başkan Bakıcı'ya ziyaret

"Daha büyük hedeflerim var"

ÇITAK, madalya sevincini Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel BAKICI ile paylaştı.

15 – 22 Nisan 2017 tarihleri arasında İspanya da yapılan ve Avrupa'dan 238 yelkencinin yarıştığı Laser 4.7 Gençler Avrupa Şampiyonasında birinci olan Yiğit Yalçın ÇITAK, Selçuk'un spor alanındaki gururlarından biri oldu. Genç yaşına rağmen sporda önemli mesafeler kaydeden ÇITAK; "Daha büyük hedeflerim var" dedi.

Yiğit Yalçın Çıtak'ı makamında ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel BAKICI; "Selçuklu bir gencin sporda başarı kazanması bizleri çok mutlu ediyor. Böyle başarılı gençlerimize bizim de sahip çıkmamız gerektiğini biliyoruz. Bundan sonraki çalışmalarında da Yiğit Yalçın ÇITAK'a başarılar diliyorum. Biz Selçuklular olarak her zaman kendisinin yanında olacağız. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Hollanda'dan da ödülle döndü

2001 yılında dünyaya gelen ve Selçuklu ailenin iki çocuğundan biri olan Yiğit Yalçın ÇITAK yelken sporuna henüz 8 yaşındayken başladı. İlk büyük başarısını Hollanda'da yapılan ve 20 ülkeden 436 yelkencinin yarıştığı Optimist Sınıfında genel sıralamada 13'üncü olan ÇITAK, 119 yelkencinin yer aldığı "Junior" kategorisinde birincilik kazanmıştı. Yiğit Yalçın ÇITAK son olarak 15 – 22 Nisan 2017 tarihleri arasında İspanya da yapılan Laser 4.7 Gençler Avrupa Şampiyonası'nda da yine birinci gelerek Türkiye'nin gururu oldu.