Avrupa Şampiyonu Bodrumlu Yelkenci Kente Döndü

İspanya'nın Murcia Kenti'nde düzenlenen Lazer 4.7 Avrupa Şampiyonası'na katılan Türk Milli Takımı kadrosunda yer alan Turgutreis Yelken Kulübü sporcusu Yiğit Yalçın Çıtak, Avrupa Şampiyonu oldu. Bodrumspor Yelken Kulübü sporcusu Efe Ağan ise Avrupa 9'unculuğunu elde etti. Bu sabah kente dönen sporcular, ayağın tozuyla Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u ziyaret etti.



İspanya'nın Murcia Kenti'nde düzenlenen Lazer 4.7 Avrupa Şampiyonası'na Bodrum'dan, Turgutreis Yelken Kulübü sporcusu Yiğit Yalçın Çıtak ile Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Kulübü sporcusu Efe Ağan da katıldı. İki sporcu, Türkiye'yi Milli takım kadrosunda temsil etti. Şampiyonaya katılan 22 ülkeden yaklaşık 350 sporcu arasından Çıtak, Avrupa Şampiyonu oldu. Ağan ise Avrupa 9'unculuğunu elde etti. Bu sabah kente dönen Bodrumlu sporcular, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon'u makamında ziyaret etti. Çıtak'ın antrenörü Ediz Çam ve Ağan'ın antrenörü Serdar Çiçek, sporcuların ailelerinin katılımıyla gerçekleşen ziyarette Başkan Kocadon, başarılı gençleri tebrik etti.



Başkan Kocadon, "Bodrumspor aslında her branştan bayrağı dalgalandırıyor. Özellikle yelken sporunda hem dünya hem de Avrupa şampiyonları çıkarmak bizi çok mutlu ediyor. Bu başarılarla spora her zaman desteğimizi sürdürüyoruz ve sürdürmeye de devam edeceğiz. Ama asıl güzel olan inanarak mücadele eden bu güzel evlatlarımızın, Avrupa'da Türkiye'nin ve Bodrum'un bayrağının göklere çekilmesidir. Elde ettiğiniz başarılı derecelerle sizden sonraki nesillere örnek oldunuz. Bütün gençlerin, çocukların bir hedefin vardır. Bundan sonra yelkenci arkadaşlarımız sizleri örnek alarak daha çok mücadele edecekler. Sizlere ailenize ve özellikle hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu madalyalar inşallah birçok gencimizin önünü açar ve örnek olur. Bodrum sporuyla, tarihi ve kültürü ile anılan bir yer olmaya devam eder" dedi.



Kocadon, altın madalyayı Bodrum'a getiren Yiğit Yalçın Çıtak'a çiçek vererek, çeyrek altın taktı. Diğer sporcu Ağan'a hediye çantası takdim etti. Kocadon, Çıtak'ın madalyasını kendi boynuna takarak, kısa sürelide olsa şampiyonluk duygusunu tattı. Kocadon, daha sonra iki sporcu ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Sporcuların ziyaretinden



Yarışlarla ilgili bilgi verilmesi



Sporculara hediye töreni



Başkan Kocadon'un açıklamaları vardır



HABER: NİLÜFER DEMİR- KAMERA: HÜLYA ELTEŞ / BODRUM (MUĞLA),