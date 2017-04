Avrupa PKK'ya, Fetö'ye Kapılarını Açtı"

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Avrupa PKK terör örgütüne kapılarını açtı. FETÖ terör örgütüne kapılarını açtı. Hayır kampanyalarına destek verdi. Evet kampanyası yapmak isteyenlere ise kapılarını kapattı. Tam tersine terör örgütlerine destek veriyorlar" dedi.



AK Parti Silifke İlçe Teşkilatının düzenlediği Atatürk Anıtında ki mitinge katılan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Cumhurbaşkanımıza, 'rejimi değiştiriyor' diyenlere en güzel cevabımız şudur; böyle bir şey söz konusu değil. Rejimimiz dimdik ayakta. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak dimdik ayaktayız, daha da güçlü olacağız Allah'ın izniyle. Vatanımızın birliği, bütünlüğü, bölünmezliği bizim için olmazsa olmazdır. Biz canımızı feda ederiz ama vatanımızdan, devletimizden, ay yıldızlı bayrağımızdan ve milletimizden hiçbir şekilde vazgeçmeyiz. Kendimizi feda ederiz, milletimizden vazgeçmeyiz" dedi.



"16 Nisan'da yapacağımız halk oylaması ülkemiz ve milletimiz açısından son derece kritik" diyen Bakan Elvan, "Bu halk oylaması, bir siyasi parti meselesi değil. Hangi partiden olursanız olun, bu bir memleket meselesi. Vatanını, milletini, devletini, ay yıldızlı bayrağını seven her bir kardeşimin 16 Nisan'da 'evet' diyerek Türkiye'nin önünü açması gerekir diye düşünüyorum. Bize diyorlar ki 'Siz cumhurbaşkanını halk olarak seçeceksiniz ama eh bu cumhurbaşkanını da kontrol eden bir vesayet organı olsun', yok kardeşim. Halk ne derse o olacak. Biz halkımıza niye güvenmeyelim, niye korkalım? Halkımızdan korkmayacağız, inanacağız" diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Meclisin daha güçlü hale geleceğini belirten Elvan, şöyle devam etti:



"Diyor ya 'kafasına göre iş yapacak', yok böyle bir şey. Cumhurbaşkanını Meclis denetleyecek, Meclis çok daha güçlü bir hale gelecek. Cumhurbaşkanının her yaptığı işi, işlemi denetleyecek bir yetki TBMM'ye veriliyor. Cumhurbaşkanına yasa değil, kararname çıkarma yetkisi veriyoruz. Bu yetkiyle, yatırıma, üretime, ihracata yönelik, bizatihi vatandaşların ihtiyacına, sorunlarına yönelik anında çözüm üretmek ve o sorunlarını çözmek için kararname çıkarılacak ve anında çözülecek."



Miting sonrası Bakan Elvan Mersin'e hareket etti.



(Murat Şengi /İHA)