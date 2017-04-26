Avrupa Paniği!

Teknik direktörlük koltuğuna İgor Tudor oturduğunda Beşiktaş'la arasında 5 puan bulunan ve şampiyonluk hesapları yapan Sarı-Kırmızılılar, büyük bir çöküş içinde.



Hırvat hoca yönetiminde çıkılan 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi alan Cim Bom, artık Kartal'dan 15 puan uzakta ve Fenerbahçe'nin de gerisinde kaldı.



Avrupa kupalarına katılamama tehlikesiyle karşılaşan Cim Bom'u, geriden gelen Trabzonspor ve Antalyaspor da ciddi olarak tehdit ediyor. Bu düşüş, Tudor'un koltuğunu fena halde sallarken, yönetimde de panik etkisi yarattı.



1 yıllık men cezası sonrası Galatasaray gelecek yıl da Avrupa'ya gidemezse, Galatasaray çok ciddi bir gelir kaybı yaşayacak.



(Fanatik)