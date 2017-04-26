Avrupa Otomotiv Pazarı İlk Çeyrekte Yüzde 8,1 Büyüdü

Avrupa'da otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında satışlar ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 artışla 4 milyon 881 bin 930'a yükseldi.



Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan "2017 Yılı Mart Ayı Avrupa Otomotiv Pazar Değerlendirmesi" yayımlandı.



AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamında otomotiv pazarı Ocak-Mart 2017'de bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,1 büyüyerek 4 milyon 881 bin 930 seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın ocak-mart döneminde 4 milyon 514 bin 373 adetlik satış yapılmıştı.



Otomotiv pazarında ilk çeyrekte İrlanda'da yüzde 8,6 daralma yaşanırken, satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında Yunanistan yüzde 38,4, Romanya yüzde 23,2 ve Hırvatistan yüzde 20,9 oranlarıyla yer aldı.



Türkiye, 2017 yılı ocak-mart döneminde yüzde 7,69 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 7. ülke konumunda yer aldı.



Mart ayında satışlar yüzde 10,9 arttı



AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarında satışlar 2017 yılı mart ayında yüzde 10,9

arttı ve 2 milyon 211 bin 953 adet seviyesinde gerçekleşti. 2016 yılının aynı ayında toplam 1 milyon 995 bin 257

adet satış gerçekleşmişti.



Bu yılın mart ayında yüzde 7,7 ile İrlanda'da, yüzde 4,7 ile

Letonya'da ve yüzde 2,2 ile Portekiz'de düşüş yaşandı. 2017 yılının aynı ayında satışlarını en

çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Yunanistan (yüzde 49,5), Hırvatistan (yüzde 31,9), Bulgaristan (yüzde 25,4) oranlarıyla yer aldı.



Otomobil pazarı ocak-mart döneminde yüzde 8,2 arttı



AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2017 yılı ocak-mart döneminde 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 8,2 arttı ve toplam 4 milyon 256 bin 202 adetlik pazara ulaşıldı. 2016 yılı aynı döneminde 3 milyon 932 bin 911 adet satış gerçekleşmişti. AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ilk çeyrekte geçen yılın aynı

dönemine göre en fazla düşüş yüzde 8,3 ile İrlanda'da görüldü.



Yılın ilk çeyreğinde, 2016 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk

üç pazar sıralamasında; Yunanistan (yüzde 37,7), Romanya (yüzde 27,5) ve Macaristan (yüzde 23,6) oranlarıyla yer aldı.



AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2017 yılı mart ayında ise 2016

yılının aynı ayına göre yüzde 10,9 arttı ve toplam 1 milyon 936 bin 839 adet seviyelik pazara ulaşıldı.

2016 yılında 1 milyon 745 bin 823 adet satış gerçekleşti.



AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı mart ayında geçen yılın aynı ayına göre

en fazla düşüş sırasıyla yüzde 7,6 ile İrlanda, yüzde 6,8 ile Letonya, yüzde 3,9 ile Finlandiya, yüzde 3,4 ile

Norveç, yüzde 1,8 ile Portekiz'de görüldü.





2017 yılı mart ayında, 2016'nın aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar

sıralamasında; Yunanistan yüzde 49,5, Bulgaristan yüzde 34,8 ve Macaristan yüzde 32,2'yle yer

aldı.





Mart ayı sonunda Türkiye, yüzde 9,3 azalış ile Avrupa otomobil satışları

sıralamasında 9. oldu.



Hafif ticari araç pazarı ocak-mart döneminde yüzde 8,1 büyüdü



AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarında satışlar 2017 yılı ocak-mart

döneminde yüzde 8,1 arttı ve 521 bin 220 adede yükseldi. 2016 yılı aynı döneminde 482 bin 138 adet

satış gerçekleşmişti.





2017 yılı ocak-mart döneminde en fazla düşüş yüzde 14,1 ile Letonya, yüzde 10,7 ile İrlanda, yüzde 9,3 ile Macaristan, yüzde 0,9 ile İngiltere ve Bulgaristan, yüzde 0,3 ile Danimarka'da yaşandı.



Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında;

Yunanistan yüzde 52,5, Finlandiya yüzde 29,7 ve İspanya yüzde 23,6 oranlarıyla yer aldı.

AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2017 yılı mart ayında yüzde 10,7 arttı ve 232 bin 722 adede yükseldi. 2017 yılı aynı döneminde 210 bin 153 adet satış

yapıldı.



AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı mart ayında en fazla düşüş yüzde 17,5 ile

Bulgaristan, yüzde 8,6 ile İrlanda, yüzde 7,2 ile Portekiz, yüzde 6,4 ile Macaristan, yüzde 4,6 ile Lüksemburg, yüzde 2,2 ile Romanya, yüzde 1,9 ile Estonya ve yüzde 0,9 ile İngiltere'de yaşandı. Satışlarını en çok

artıran ilk üç pazar sıralamasında; Yunanistan yüzde 53,4, İzlanda yüzde 52,5 ve Finlandiya yüzde 38,9

oranlarıyla yer aldı.





2017 yılı ocak-mart döneminde Türkiye, yüzde 1,08 azalış ile Avrupa hafif ticari araç

satışlarında 6. sırada yer aldı.