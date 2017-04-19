Avrupa Otomobil Pazarı Ocak-Mart Döneminde Arttı

Avrupa otomobil pazarı 2017 Ocak-Mart döneminde yüzde 8,2 arttı. Türkiye, bu dönemde yüzde 9,3 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 9'uncu oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2017 yılı Ocak - Mart dönemi Avrupa otomobil pazarı verilerini açıkladı. Buna göre AB ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı Ocak-Mart döneminde 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 8,2 arttı ve toplam 4 milyon 256 bin 202 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2016 yılı aynı döneminde 3 milyon 932 bin 911 adet satış gerçekleşmişti.



AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş yüzde 8,3 ile İrlanda'da görüldü. 2017 yılı Ocak-Mart döneminde, 2016 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Yunanistan yüzde 37,7, Romanya yüzde 27,5 ve Macaristan yüzde 23,6 oranlarıyla yer aldı. AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2017 yılı Mart ayında 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 10,9 arttı ve toplam 1 milyon 936 bin 839 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2016 yılında 1 milyon 745 bin 823 adet satış gerçekleşmişti.



AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 7,6 ile İrlanda'da, yüzde 6,8 ile Letonya'da, yüzde 3,9 ile Finlandiya'da, yüzde 3,4 ile Norveç'te, yüzde 1,8 ile Portekiz'de görüldü. 2017 yılı Mart ayında, 2016 yılı aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Yunanistan yüzde 49,5, Bulgaristan yüzde 34,8 ve Macaristan yüzde 32,2 oranlarıyla yer aldı. 2017 yılı Mart ayı sonunda Türkiye, yüzde 9,3 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 9'uncu oldu.



(İHA)