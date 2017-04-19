Avrupa Otomobil Pazarı İlk Çeyrekte Yüzde 8,2 Büyüdü

Avrupa otomobil pazarında satışlar bu yılın ilk çeyreğinde 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 8,2 artışla 4 milyon 256 bin 202'ye yükseldi.



Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan "2017 Yılı Mart Ayı Avrupa Otomobil Pazar Değerlendirmesi" yayımlandı.



Rapora göre, AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamında otomobil pazarı yılın ilk 3 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 8,2 artarak toplamda 4 milyon 256 bin 202 adet seviyesinde gerçekleşti.



İlk çeyrekte en yüksek düşüş yüzde 8,3 ile İrlanda'da görülürken, satışlarını en çok artıran ilk üç pazar yüzde 37,7 ile Yunanistan, yüzde 27,5 ile Romanya ve yüzde 23,6 ile Macaristan oldu.



Türkiye yüzde 9,3'lük azalışla 9. sırada



AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamında otomobil pazarı martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,9 artarak 1 milyon 936 bin 839 rakamına ulaştı.



Geçen ay en fazla düşüş yüzde 7,6 ile İrlanda'da, yüzde 6,8 ile Letonya'da, yüzde 3,9 ile Finlandiya'da, yüzde 3,4 ile Norveç'te, yüzde 1,8 ile Portekiz'de görüldü.



Geçen ay 2016 Mart'ına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar ise yüzde 49,5 ile Yunanistan, yüzde 34,8 ile Bulgaristan ve yüzde 23,2 ile Macaristan oldu.



Türkiye, bu yılın ocak- mart döneminde yüzde 9,3 azalışla Avrupa otomobil satışları sıralamasında 9. oldu. Geçen ay Türkiye'deki otomobil pazarı ise 55 bin 616 şeklinde gerçekleşti.