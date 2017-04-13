Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim bakanlarımıza kapanan kapılara dikkat edin, Avrupa'da teröristlere sonuna kadar açıldı. Bizim bakanlarımızı polis zoruyla sınır dışına çıkartanlar teröristlere polis korumasında gösteri yaptırdılar. Kendi polis araçlarında bölücü terör örgütünün posteriyle gösteri yaptılar. Avrupa'nın yüzündeki makyaj dökülüyor" dedi. Giresun Valiliği yanındaki trafiğe kapatılan İnönü Caddesi'ne kurulan platformdan vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim bakanlarımıza kapanan kapılar dikkat edin, Avrupa'da teröristlere sonuna kadar açıldı. Bizim bakanlarımızı polis zoruyla sınır dışına çıkartanlar teröristlere polis korumasında gösteri yaptırdılar. Kendi polis araçlarında bölücü terör örgütünün posteriyle gösteri yaptılar. Nerede Almanya'da. Ne yaparlarsa yapsınlar Avrupa'nın yüzündeki makyaj dökülüyor. Altındaki o faşist, ırkçı, yabancı karşıtı, İslam düşmanı bir yüz kendini göstermeye başlıyor. Artık bunlar İslam karşıtı olduklarını göstermeye başladılar. Müslümanlara tahammülleri yok. Ne yapsalar boş. Avrupa'nın geleceği Türkiye'den giderek oraya yerleşmiş 5 milyon kardeşimiz şekillendirecek. Nüfusu yaşlanan, ekonomisi yavaşlayan, takati, gücü tükenen Avrupa için başka çıkış yok. Giresun 16 Nisan'da 'evet' diyerek yurt dışındaki kardeşlerine sahip çıkıyor mu? Ülkemize şaşı bakan herkese mesajını vermeye hazır mı? Giresun bu işi bitirdi" diye konuştu.



"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM EN BÜYÜK REFORM ANA MUHALEFET PARTİSİNDE OLACAK"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün söylediklerini ertesi gün kendileri yalanlıyor. Bir bakıyorsunuz 'Rakka'ya, Münbiç'e niye girmiyorsunuz' diyor, 5 dakika geçmeden Suriye'de ne işiniz var diyor. Bir bakıyorsunuz 'Hollanda ile ilişkiler kesilmeli' diyor daha bu sözün yankısı dinmeden 'Avrupa ile niye gerginlik çıkartıyorsunuz?' diyor. Seçimlerden istediği neticeyi elde edememesi halinde siyaseti bırakacağını söyleyen hiçbirinde sözünü tutmayan bu zatın miadı da dolmuştur. 16 Nisan bu miadın tarihidir. Yeni sistemde sürekli öyle seçim kaybedip de koltukta kontrollü oturma devri bitiyor. Bir kaybettiniz mi 5 sene gitti. Şimdi durum değişti. Farklı bir döneme giriyoruz. Bu çok kaldı orada. 7 seçim kaybetti buna rağmen o koltukta oturuyor. Bunun adı kasetli genel başkan. Kasetle geldi bambaşka kasetle gidecek, şimdi kaset de yok CD ile gidecek. Önümüzdeki dönem en büyük reform ana muhalefet partisinde olacak. Yeni dönemde Türkiye'nin geleceği için söyleyecek sözü, uygulayacak programı, hayata geçirecek projeleri olanlar hayatta kalabilecektir. Demokrasilerde ana muhalefet partileri çok önemli. Demokrasi iktidarını ana muhalefetle güçlü kılar. Ama ne yazık ki Türkiye nasipsiz" şeklinde konuştu.



"NİYE KAÇTIN ?"



15 Temmuz gazilerinden Giresunlu Sabri Ünal'ı yanına çağıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından o gece yaşadıklarını anlattı. Erdoğan, "Saat gece 3 buçuk indik, orada hemen koordine ettik. Hemen gençler yanımıza geldi. 'VİP'ten Kılıçdaroğlu gitti' dediler. Görüntüler ortaya çıkıyor darbecilerle pazarlık yapıyor. Utanmadan bir programda 'Bir darbe olacak olsa tankların önünde ben dururum, üzerine ben çıkarım' diyor. Niye kaçtın. Niye oraya gelmedin. Bir televizyon programında da söylüyor ki, 'Sayın Cumhurbaşkanı beni haberdar etseydi bende gelirdim' diyor. Millete çağrımı yaptım. Sen millet değil misin, değil değil. İnşallah 16 Nisan bizim için bir aydınlık olacak. Bir milat olacak. 16 Nisan'a 2 gün kaldı. Tüm vatandaşlarımdan bir ricam var. Bugüne kadar söylenenlerin hepsini bir kenara bırakın. Özellikle yaşı 35'in üzerinde olanlar için söylüyorum. Tek bir sorunun cevabını arayın. ve kararınızı ona göre verin. Türkiye geçmişteki gibi siyasette krizler, kaoslar, kavgalar, dövüşler ülkesi mi olsun yoksa 5 yılda bir seçimlerin yapıldığı yürütmenin, yasamanın kendi işine baktığı istikrarlı bir ülke mi olsun. 16 Nisan'da tercihinizi bunlardan birinden yana kullanacaksınız" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam saat 20.00'da TGRT Haber, TV Net ve Beyaz TV'nin ortak yayına çıkacağını sözlerine ekledi.



(Ahmet Bilge - Resul Yanbul - Candemir Sarı /İHA)