Avrupa'nın Türkiye'ye Güveni Tam

16-21 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen fuarda ürünlerinin tanıtımının yanı sıra, yeni işbirlikleri için de adımlar atıldı. Dünya çapında önemli alıcılarla bir araya geldiklerini belirten AKG Gazbeton Genel Müdürü Ali Şükrü Kahyaoğlu gördükleri ilgiden ve Türkiye'ye duyulan güvenden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

AKG Gazbeton İşletmeleri, sadece Avrupa'nın değil dünyanın önde gelen yapı fuarı BAU Munih Fuarı'nda Türkiye'yi temsil eden firmalardan biri oldu.Gördükleri ilgiden ve gerçekleştirdikleri temaslardan son derece memnun olduklarını belirten AKG Gazbeton Genel Müdürü Ali Şükrü Kahyaoğlu, bu tarz fuarlar sayesinde önemli yurt dışı bağlantıları sağladıklarını söyledi.

Kahyaoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "AKG Gazbeton'un Avrupa'daki iş ortaklarımız için ne denli önemli olduğunu yaptığımız yeni iş bağlantılarıyla tescillemiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz bu zor döneme rağmen Türkiye'ye duyulan güvenin devam ettiğini gördük. AKG'nin Avrupa ülkelerindeki distribütörleriyle kurduğu iş ortaklığı zemininin ne denli sağlam olduğunu da bu fuarla birlikte bir kere daha anlamış olduk. Ürettiğimiz gazbetonun kalite açısından ise Avrupa ülkelerinin gerisinde kalmadığını, aldığımız teknik onaylar ve belgelerle daha bile ilerisinde olduğunu teyid ettik." dedi.

İki yılda bir düzenlenen ve dünyanın sayılı yapı fuarlarından biri olan BAU'ya, AKG Gazbeton İşletmeleri 2000'li yılların başından bu yana katılıyor.

Başta Avrupa olmak üzere, dünyanın farklı noktalarına yapılan ihracatta ve kurulan distribütörlük ağında BAU Fuarı'nın etkisine değinen Kahyaoğlu; "Bugün AKG Gazbeton İşletmeleri Brezilya'ya kadar ihracat gerçekleştiriyor. Tüm AB ülkeleri ile ticari bağlantımız var, ısı yalıtım plağı Minepor ile aldığımız Avrupa Teknik Onay belgesi bize önemli kapılar açtı, satış ve dağıtım ağımız Avrupa'da da genişledi. 2017 yılında ise Ar-Ge alanında yaptığımız yatırımlarla, pazarın taleplerini karşılayacak yeni atılımlarla, Türkiye ve Avrupa pazarında fark yaratmayı hedefliyoruz."dedi.