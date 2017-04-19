Avrupa'nın İlgisizliği Turizmde Yeni Kriz Yaratabilir'
Bu yıl otellerde istihdamın yüzde 10 düşebileceğini söyleyen Turizmdatabank'ın sahibi Karabulut, "2017 turizm sezonunda Avrupa pazarında umut görünmüyor" dedi.
Bu yıl otellerde istihdamın yüzde 10 düşebileceğini söyleyen Turizmdatabank'ın sahibi Karabulut, "2017 turizm sezonunda Avrupa pazarında umut görünmüyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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