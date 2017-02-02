Avrupa'nın En Yaşlı Hocaları Türkiye'ye...

FutbolArena Detay - Bu sezon başı itibariyle Avrupa Lig'lerinde görev yapan teknik adamların, liglere göre yaş ortalaması alındı. Buna göre Türkiye en yaşlı teknik adam kullanan 3. ülke konumunda.



EN YAŞLI TEKNİK ADAMLARI TERCİH EDEN ÜLKELER



1- Çek Cumhuriyeti: 52.2 yaş ortalaması



2- İngiltere: 52



3- Türkiye: 51.3



4- Kazakistan: 51.2



5- Fransa: 51



EN GENÇ TEKNİK ADAMLARI TERCİH EDEN ÜLKELER



1- Kuzey İrlanda: 40.6 yaş ortalaması



2- Moldova: 42



3- İskoçya: 43.5



4- Azerbaycan ve Lüksemburg: 43.6



5- Litvanya 44.3







SÜPER LİG'DE EN YAŞLI TEKNİK ADAM



Ülkemizde en yaşlı teknik adam ise Fenerbahçe'nin 69 yaşındaki Hollandalı teknik direktörü Dick Advocaat. Onu 64 yaşındaki Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş takip ediyor. 3. sırada ise Aytemiz Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Safet Susic var. Bosna Hersekli teknik adam 61 yaşında.