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Avrupa'nın En İyi Merkez Bankası Başkanı Seçildi
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Avrupa'nın En İyi Merkez Bankası Başkanı Seçildi

The Banker dergisi Avrupa'nın en iyi merkez bankası başkanı olarak Nabiullina'yı seçti.

Avrupa'nın En İyi Merkez Bankası Başkanı Seçildi

The Banker dergisi Avrupa'nın en iyi merkez bankası başkanı olarak Nabiullina'yı seçti.

Kaynak: Dunya.com