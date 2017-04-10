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Avrupa'nın En Fazla Seyredilen 3. Takımı Fenerbahçe
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Avrupa'nın En Fazla Seyredilen 3. Takımı Fenerbahçe

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin normal sezonunda evinde en fazla seyredilen 3. takım oldu.

Avrupa'nın En Fazla Seyredilen 3. Takımı Fenerbahçe

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin normal sezonunda evinde en fazla seyredilen 3. takım oldu.

Kaynak: Dunya.com

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