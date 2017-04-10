Avrupa'nın En Fazla Seyredilen 3. Takımı Fenerbahçe
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin normal sezonunda evinde en fazla seyredilen 3. takım oldu.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin normal sezonunda evinde en fazla seyredilen 3. takım oldu.
Kaynak: Dunya.com
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