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Avrupa'nın En Fazla Bıraktığı Ülkeyiz'
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Avrupa'nın En Fazla Bıraktığı Ülkeyiz'

Maliye Bakanı Ağbal, "Bugün Avrupa'nın en fazla para getirip bıraktığı ülke biziz, en fazla yabancı sermayeyi biz Avrupa'dan alıyoruz.

Avrupa'nın En Fazla Bıraktığı Ülkeyiz'

Maliye Bakanı Ağbal, "Bugün Avrupa'nın en fazla para getirip bıraktığı ülke biziz, en fazla yabancı sermayeyi biz Avrupa'dan alıyoruz." dedi

Kaynak: Dunya.com

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