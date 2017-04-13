Avrupa'nın En Dikey Koşusu, Erciyes'te Yapılacak

AVRUPA'nın en yüksek koşularından olan Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Koşusu, 7-8 Temmuz 2017'de Erciyes Kayak Merkezi'nde start alacak.



Kayseri Erciyes ve Middle Earth Travel iş birliği bu yıl ikincisi kez düzenlenecek olan ve Uluslararası Patika Koşuları Birliği (International Trail Running Association-ITRA) sertifikalı, Ultra Sky Trail Erciyes Dağ Koşusu, 7-8 Temmuz 2017 tarihlerinde Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde gerçekleşecek. Doğa ve sporun bir arada olduğu dağ koşusu, Vertical Kilometer 4.5 kilometre, 60K Erciyes Ultra Skytrail, 25K Trail Run ve 12K Hisarcık-Tekir Kapı koşusu olmak üzere 4 farklı kategoride yapılacak. Erciyes Dağı'nda yapılacak zorlu yarışlara, sadece kayıtlı koşucular katılabilecek.



Avrupa'nın en yüksek dikey koşusu olma özelliği taşıyan Vertical Kilometer (VK) yarışında yarışmacılar 2 bin 250 metre irtifadan başlayıp 4.5 kilometre uzunluğunda ve zorlu kayalıklar üzerinde bin metre tırmanma koşusuyla, Erciyes'in 3 bin 350 metre irtifada finişe ulaşacaklar. 60K Erciyes Ultra Skytrail parkurunda yarışmacılar, 64 kilometrelik çetin arazide 3 bin + metre irtifa kazanımı içeren dağ patika koşusunda, görkemli Erciyes Dağı'nın dört bir yanını dolanacak. 15 saat sürmesi beklenen bu koşuda yarışmacılar, uluslararası yarışlara katılabilmek için gerekli puanları hanesine yazdıracak. 25K Trail Run ise, 2 bin metre irtifada koşulacak 25 kilometre parkurdan oluşuyor.



YARIŞ İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI



Birçok koşu kategorisinin yer aldığı Erciyes Ultra Sky Traıl koşusuna katılmak için başvurular başladı. Bu zorlu maratona katılacak adayların parkuru koşabilmek için yeterli antrenman ve deneyime sahip olduğunu ve uzun arazi koşusuna katılmak için sağlık açısından bir engeli bulunmadığını doktor raporuyla belgelemesi gerekiyor. Başvuru şartları ve yarışma için kayıtlar www.skyerciyes.com web sitesi üzerinden yapılıyor. Her parkurda katılım kontenjanı 200 sporcu ile sınırlı olacak.



Geçtiğimiz yıl Erciyes'te ilki düzenlenen Erciyes Ultra Sky Trail dağ koşusuna 6 ülkeden 200 sporcu katılmıştı. Bu yıl da yurt içinden ve yurt dışından birçok profesyonel ve amatör atlet yarışmalara katılacak. Sporcular yarışma dışında, bölgenin tarihi ve kültürel yerlerini keşfedip mahalli lezzetlerin de tadını çıkaracak.



- Kayseri