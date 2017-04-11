Avrupa'nın en çok satan formaları açıklandı

Curry'i 2016 yılının En Değerli Oyuncusu Lebron James takip ederken üçüncü sırada, Golden State takımının yıldız oyuncusu Kevin Durant, dördüncü sırada ise üç kez All-Star seçilen Kyrie Irving forması bulunuyor.

NBA en popüler takım formalarında ise ilk sırayı 2016 Şampiyonu Cleveland Cavaliers alırken Golden State Warriors ve hemen ardından gelen Chicago Bulls ise sıralamada ilk üçü oluşturuyor.

İşte 2016-17 sezonunun en çok satan formaları;

NBAStore.eu'da en çok satılan 10 Forma (Avrupa)

1. Stephen Curry, Golden State Warriors

2. LeBron James, Cleveland Cavaliers

3. Kevin Durant, Golden State Warriors

4. Kyrie Irving, Cleveland Cavaliers

5. Jimmy Butler, Chicago Bulls

6. Kawhi Leonard, San Antonio Spurs

7. Russel Westbrook, Oklahoma City Thunder

8. Vince Carter, Memphis Grizzlies

9. Derrick Rose, New York Knicks

10. Kristaps Porzingis, New York Knicks

NBAStore.eu'a göre en popüler 10 takım (Avrupa)

1. Cleveland Cavaliers

2. Golden State Warriors

3. Chicago Bulls

4. San Antonio Spurs

5. New York Knicks

6. Los Angeles Lakers

7. Houston Rockets

8. Boston Celtics

9. Oklahoma City Thunder

10. Philadelphia 76ers